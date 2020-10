Il Collegio 5: quando comincia, il cast e i profili Instagram degli studenti

Quando comincia il Collegio 5?

Il Collegio 5 prima puntata: canale, orario e durata

Il Collegio 5, il cast: chi sono i professori?

Paolo Bosisio: il Preside. Pochi sanno che è in realtà è un regista, sceneggiatore e accademico.

Andrea Maggi: il prof di Italiano ed Educazione Civica. Nella vita è docente e scrittore: ha pubblicato infatti 3 romanzi.

David Wayne Callahan: il prof di Inglese. Nella vita è un attore appassionato di teatro e arte, nonché insegnante di recitazione e inglese, nato e cresciuto in America.

Luca Raina: il prof di Storia e Geografia. Nella vita è insegnante di lettere e vicepreside a Varese, nonché appassionato del mondo del web e divulgatore digitale nelle scuole.

Maria Rosa Petolicchio: la prof di Matematica e Scienze. Nella vita è una professoressa di matematica e scienze in una scuola secondaria vicino Salerno.

Alessandro Carnevale: il prof di Educazione artistica. Nella vita è un vero e proprio artista, apprezzato e noto a livello internazionale. Inoltre, è anche autore di romanzi e sceneggiatore.

Piero Maggio e Lucia Gravante: i sorveglianti. Nella vita Lucia è stata professoressa di educazione fisica, oggi è attrice; Piero, invece, è stato un pugile e un modello, adesso è anche lui attore.

Daniele Calanna: il prof di Educazione fisica. Nella vita è istruttore di paracadutismo militare e educazione fisica, nonché personal trainer.

Giovanna Giovannini: la prof di Educazione musicale. Nella vita ha studiato oboe e canto, diplomandosi come soprano leggero, e ha diretto diversi cori.

Valentina Gottieb: la prof di Aerobica. Nella vita è ballerina e insegnante di aerobica, ha preso parte a diversi video musicali e spot televisivi oltre ad aver girato il mondo al fianco di grandi artisti.

Carlo Santagostino: il prof di Informatica. Nella vita ha lavorato nel settore dei videogiochi ed è redattore per riviste di settore.

Carmelo Trainito: il prof di Breakdance. Nella vita è insegnante e performer, ha fatto parte del cast di X Factor 2015 e del telefilm Alex&Co in onda su Disney Channel.

Marilisa Pino: la supplente di Italiano. Nella vita è insegnante di materie letterarie.

Max Bruschi: l’ispettore scolastico. Nella vita è in effetti ispettore del ministero dell’Istruzione e capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

Il Collegio 5 il cast, tutti gli studenti: backstories e profili Instagram

Alessandro Andreini

Linda Bertollo

Sofia Cerio

Maria Teresa Cristini

Marco Crivellini

Bonard Dago

Andrea Di Piero

Giordano Francati

Mishel Gashi

Ylenia Grambone

Alessandro Guida

Luca Lapolla

Giulia Matera

Rebecca Mongelli

Aurora Morabito

Giulia Scarano

Luna Scognamiglio

Rahul e Usha Teoli

Davide Vavalà

Luca Zigliana

Forse l’incubo di molti alunni, che per alcuni sta per diventare realtà: in questo caso specifico, però, si tratta dell’ormai famosoI ragazzi in questione varcheranno i cancelli del nuovo collegio, il(FR), e verrannoI collegiali,, stanno già spopolando sui vari social, come ad esempio su Instagram, dove i loro profili sono già stati presi d'assalto da nuovi fan.È giunto quindi il momento di scoprire di più sulla prima puntata de Il Collegio 5 e sui giovani protagonisti di questa nuova stagione, la quinta, per arrivare preparati all’appuntamento!La prima puntata deandrà in onda sua cui seguiranno poi altre sette puntate per un totale di otto complessive. L’ultima puntata dovrebbe quindi andare in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, martedì 15 dicembre. I ragazzi, come anticipato, vestiranno i panni dei loro coetanei delin tutto e per tutto, a partire dalla tecnologia: non potranno quindi usare qualsiasi dispositivo che non sia di quell’epoca. Anche la loro esperienza scolastica, libri e docenti inclusi, sarà molto anni ‘90.Come detto, la prima puntata andrà in onda sue - secondo palinsesto - dovrebbe terminare a mezzanotte.Sarà possibile vedere la puntata martedì allo stesso orario in diretta streaming anche sunella sezione Canali Tv > Dirette . Sarà possibile poi rivedere la replica della puntata, on demand, nella sezione dedicata a Il Collegio , insieme a tanti altri video e contenuti.Una parte importante de Il Collegio 5 saranno sicuramente i professori: tra loro, ci saranno ancora volti che abbiamo imparato a conoscere nelle scorse edizioni. Ecco chi saranno:Come ogni edizione, l’attenzione si concentrerà sui veri protagonisti del format: gli studenti. Sono 21 e hanno un’età compresa tra i 14 e i 17 anni. Molti di loro sono già attivi sui social, per altri si tratta di un vero e proprio debutto. Se non riesci ad aspettare la puntata per iniziare a scoprirli, ecco tutto quello che sappiamo di loro:Ha 16 anni e proviene della provincia di Rimini, precisamente da San Giovanni in Marignano. Frequenta la parrocchia, canta nel coro della chiesa e fa volontariato in sei diverse associazioni. Il suo motto nella vita è: "Per essere insostituibili, bisogna essere diversi". A oggi ha quasi 7,5 mila followers su Instagram.Profilo Instagram: mr_magnesio Guarda la backstory su RaiPlay - Alessandro Andreini Quattordicenne piemontese di Ivrea e con la: una delle ragazze più piccole che parteciperanno a questa edizione del. Ha un carattere deciso, va molto d'accordo con i ragazzi e riscuote presso di loro un certo successo. È molto sicura di sé, è permalosa ma sempre allegra. Odia la scuola ed in seconda media ha rischiato la bocciatura. A oggi ha circa quasi 9,2 mila followers su Instagram.Profilo Instagram: linda.bertollo Guarda la backstory su RaiPlay - Linda Bertollo Nata a Pesaro 15 anni fa, anche lei con accountnel quale posta sia video divertenti che le coreografie di tendenza. Frequenta una scuola europea e parla quattro lingue. Attualmente vive in Francia con la madre - ex modella argentina - ed il suo nuovo compagno. Sembra una "ragazza precisina", ha ottimi voti a scuola ed è molto determinata. A oggi ha circa 14,4 mila followers su Instagram.Profilo Instagram: sofia_cerio Guarda la backstory su RaiPlay - Sofia Cerio Un’altra ragazza giovanissima di soli 14 anni,, in provincia di Genova, ma si fa chiamare "Esa". È coraggiosa e sempre pronta al cambiamento, recentemente si è rasata i capelli. Ha voluto partecipare a "Il Collegio" per ricordare a tutti di non lasciarsi mai abbattere dai giudizi degli altri. A oggi ha 13,8 mila followers su Instagram.Profilo Instagram: esacristini Guarda la backstory su RaiPlay - Maria Teresa Cristini Arriviamo poi a un giovaneStudente del liceo scientifico "Labriola" di Ostia, in prima superiore è stato bocciato. Ribelle e fuori dagli schemi, non gli piace seguire le regole. Ma vuole partecipare a "Il Collegio" per "cambiare". A oggi ha quasi 9,6 mila followers su Instagram.Profilo Instagram: marcocrivellini Guarda la backstory su RaiPlay - Marco Crivellini Passiamo poi a uno dei ragazzi più grandi di questa edizione:. Bonard abita a Zero Branco, in provincia diSoprannominato "Bonny", gioca a calcio, a scuola è un "casinaro" e sta sempre al telefono. Di sani principi, sogna una storia d'amore "vera" e la cosa più importante della sua vita è rendere felici i genitori. Vuole partecipare a "Il Collegio" per scoprire il suo potenziale. Di lui i professori, dicono che è "come Balotelli", talentuoso ma ribelle. A oggi ha quasi 8,2 mila followers su Instagram.Profilo Instagram: bonnyletimide Guarda la backstory su RaiPlay - Bonard Dago Andrea di Piero ha 16 anni, ed è natoE' un vero esteta, gli piace distinguersi vestendo abiti eleganti, ama la musica classica, si interessa di politica e di teologia ed è molto ambizioso. Ad oggi ha più di 9,4 mila followers su Instagram.Profilo Instagram: andrea_di_piero Guarda la backstory su RaiPlay - Andrea Di Piero dalla storia singolare: due anni fa si è fatto bocciare a scuola appositamente per dare una svolta alla sua vita e diventare il primo della classe al liceo classico. "L'ignoranza mi dà fastidio" dice. Non ha l'aspetto da secchione, ma è convinto di diventare in futuro un "grande professore". Da poco su Instagram, ha circa 4,9 mila followers.Profilo Instagram: giordano_francati Guarda la backstory su RaiPlay - Giordano Francati Calolziocorte, in provincia di Lecco, è il paese in cui abita invece la giovaneHa origini albanesi e si definisce "molto litigiosa", tanto da essere arrivata a cambiare scuola a causa delle continue discussioni con i professori, le note e le sospensioni. A oggi ha 20,1 mila followers su Instagram.Profilo Instagram: mishel.gashi Guarda la backstory su RaiPlay - Mishel Gashi Amante del sole e del mare è invece la sedicenneHa 16 anni, uno stile hippie perché ama distinguersi e sentirsi diversa dalle sue coetanee. Molto riflessiva, ama dipingere e scrivere tutto quello che le passa per la testa. In futuro sogna di andare a vivere negli USA, odia le regole e le imposizioni. A oggi ha 14,8 mila followers su Instagram.Profilo Instagram: yleniagrambone Guarda la backstory su RaiPlay - Ylenia Grambone Alessandro Guida, quattordienne della, è surfista e sogna le onde della California. Suona la chitarra elettrica e i genitori lo definiscono ribelle, cocciuto ed imprevedibile. A oggi ha quasi 5,8 mila followers su Instagram.Profilo Instagram: alessandroguida_official_ Guarda la backstory su RaiPlay - Alessandro Guida Quindicenne di Prato con la passione per: si tratta di. E' fissato con la moda e guida una microcar; È un casinista e viene spesso sospeso perché alza la voce con i professori. La madre dice che è "un caso disperato". A oggi ha più di 7,2 mila followers su Instagram.Profilo Instagram: lucalapolla_ Guarda la backstory su RaiPlay - Luca Lapolla Laè solare e anche lei con la passione per TikTok. È una "paladina della giustizia" e vuole difendere le persone che non hanno un carattere forte come il suo. Ama uscire con le amiche e vorrebbe avere più libertà. A oggi ha 12,4 mila followers su Instagram.Profilo Instagram: giuliamatera._ Guarda la backstory su RaiPlay - Giulia Matera Ha quindici anni ed èin provincia di Firenze: il suo nome è Rebecca Mongelli. Ambiziosa e decisa, le piace lanciare mode e stare al centro dell'attenzione. Non le piace che qualcuno le dica cosa deve fare: "quando mi dicono 'no', - spiega - per me è l'inizio della sfida". A oggi ha 13,3 mila followers su Instagram.Profilo Instagram: rebeccamongellii Guarda la backstory su RaiPlay - Rebecca Mongelli Aurora Morabito,in arte "MOSKA", è una rapper grintosa, cintura nera di karate, dal look originale. Ha passato anni difficili quando ha subito bullismo dai compagni per il suo aspetto e i suoi atteggiamenti ribelli. A oggi ha circa 2mila followers su Instagram.Profilo Instagram: auroramorabito03 Guarda la backstory su RaiPlay - Aurora Morabito Ha quattordici anni,Giulia Scarano è chiacchierona, competitiva, e ama stare al centro dell'attenzione. Non vedeva l'ora di partecipare a Il Collegio. Ha più di 5,2 mila followers su Instagram.Profilo Instagram: giulscarano Guarda la backstory su RaiPlay - Giulia Scarano Vietri sul Mare,, una ragazza solare, attiva su TikTok e con la passione per il canto. Si definisce anche permalosa e testarda. La 17enne si scontra spesso con i professori, perché "nessuno - dice - riesce a tenermi testa". I capelli sono sacri per lei. A oggi ha quasi 2,6 followers su Instagram.Profilo Instagram: luna_lucrezia_scognamiglio_ Guarda la backstory su RaiPlay - Luna Scognamiglio Rahul Teoli èAnche lui con un profilo TikTok e la passione per la scrittura.ha diciassette anni e abita anche lei a Piombino proprio come il fratello. Sono uniti da un legame fortissimo: nati in India in una famiglia numerosa e problematica all'età, rispettivamente, di 3 e 4 anni, vengono abbandonati su un treno dal padre e finiscono in un orfanotrofio a Nuova Delhi. Nel 2011 arrivano in Italia dai loro genitori adottivi. Usha ha più di 7,1 mila followers su Instagram, Rahul più di 6 mila.Profilo Instagram Rahul: rahul_teoli_04 Profilo Instagram Usha: _usha.teoli_ Guarda la backstory su RaiPlay - Rahul e Usha Teoli Ilè un ragazzo dolce e sveglio, il terzo di tre fratelli. A scuola non va molto bene, ma il suo atteggiamento risulta affascinante agli occhi delle ragazze. Vorrebbe migliorare il suo rapporto con la scuola e con i genitori, e magari trovare una ragazza. A oggi ha 16,7 mila followers su Instagram.Profilo Instagram: davidevavala Guarda la backstory su RaiPlay - Davide Vavalà Infine troviamo. Ha un grande senso dello humor ma ha anche un animo irrequieto ed insicuro. Secondo la mamma a scuola è un "lazzarone di prima categoria" e poco incline alle faccende domestiche. Ha oggi ha circa 5,9 mila followers su Instagram.Profilo Instagram: lucazigliana_ Guarda la backstory su RaiPlay - Luca Zigliana