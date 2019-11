Tha Supreme: le cose che forse non sapevi

Il vero nome di Tha Supreme

Il volto di Tha Supreme

23 6451 di Tha Supreme: la tracklist

Come Fa1

2ollipop

Fuck 3X

Scuol4

5olo

6itch Remix (feat. Nitro)

Blun7 a Swishland

M8nstar

Oh 9od (feat. Nayt)

Gua10 (feat. Lazza)

Parano1a K1d (feat. Fabri Fibra)

M12ano (feat. Mara Sattei)

Occh1 Purpl3 (feat. Marracash)

No14 (feat. Dani Faiv)

Ch1 5ei Te

Sw1n6o (feat. Salmo)

7Rapper Ma1

8Rosk1 (feat. Mahmood)

Bubb1e 9um

Pers0na2 (feat. Gemitaiz & Madman)

Le più belle frasi di Tha Supreme

Io con la mente ci litigo, ma non come te che c’hai chiuso il rapporto. (Gumball freestyle)

Che ne sai baby? Delle notti che ho passato nel buio. (No mercy black)

Grazie mamma che mi hai fatto un pò diverso. (Scuol4)

Oggi non lo so, a volte lo so che non sai più chi sei. Mi dico “Me ne andrei”, no way. (No way)

Ho quell’amico che quando sto preso male e non ci sta, viene pure se poi mi incavolo. (5olo)

Sparirò, sono una moonstar, ehi (m8nstar)

Dove si trova la statua di Tha Supreme

Curiosità su Tha Supreme

Si è fatto conoscere a 16 anni, quando ha prodotto la hit di Salmo “Perdonami”

Ha lasciato la scuola a 14 anni per dedicarsi alla sua musica

La felpa viola che indossa il suo avatar è del brand Octopus (etichetta streetwear luter)

I numeri presenti nel titolo dell’album ’23 6451′ non sono casuali. Concentrandosi si possono leggere le lettere che formano “Le Basi”.

Nel suo album di debutto ci sono collaborazioni con Salmo, Marracash, Madman, Fabri Fibra, Mahmood, Lazza, Gemitaiz, Dani Faiv, Nayt e Nitro.

Il brano “m12ano” è in collaborazione con la sorella in arte Mara Sattei

Tutto quello che c’è da sapere, che da poco ha pubblicato il suo album d’esordio 236451. Se volete conoscere la vera identità dell’artista, le curiosità sulla sua vita privata e i segreti del suo nuovo disco leggete i prossimi paragrafi!Il vero nome dell’artista classe 2001 è Davide Mattei. Il trapper nasce a Fiumicino il 17 Marzo. Comincia a produrre a 12 anni creando versioni strumentali delle hit dei suoi cantanti preferiti.L’artista fin dai suoi primi anni di carriera non ha voluto rivelare la sua identità, ma qualche tempo fa dalle sue stories su Instagram si è intravista. Inoltre qualche giorno fa ha pubblicato una foto un cui si vede metà volto scoperto. Principalmente però il trapper si identifica con un avatar che rappresenta un ragazzo incappuciato con le corna, il “diavoletto”.L’album da record dell’artista uscito il 15 novembre può già vantare oltre 13 milioni di stream in 24 ore. Ecco la tracklist completa:Per promuovere l’uscita del disco, tha Supreme in collaborazione con Spotify è riuscito a piazzare delle vere e proprie sculture in giro per l’Italia. Le statue sono due: a Milano e a Roma. Alte ben 5 metri, sono state montate nelle stazioni principali delle due città (Roma Termini e Milano Centrale).