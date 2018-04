10 cose che forse non sapevi su Coez

Il rapper cantautore più seguito dai giovani? Silvano Albanese, in arte Coez. Salernitano di nascita, vive tutta la sua vita a Roma. Parla molto poco di sé e della sua vita privata, non si concede alle interviste e non entra mai nei particolari della sua persona. Però, leggendo attentamente le poche interviste che sono state pubblicate, si può evincere qualcosa sulla vita personale del “tenebroso” rapper, che non puoi non conoscere se sei un vero fan:

Vive afino all’età di 3 anni, dopodiché si trasferisce a Roma solo con la mamma e viene. Per questo, poco tempo fa, decide di dedicarle una canzone,A scuola, quando si organizzavano recite e spettacoli, gli insegnanti gli assegnavano sempre il ruolo di, perché tutti conoscevano il suoe la suaNel videoappare una ragazza che pare si chiami(probabilmente un nick name). Questa sembra essere stata a tutti gli effetti unadi Coez, la storia tra i due sembra essersi conclusa non molto tempo fa. Sappiamo poco di lei, solo che abita nella zona Casal Palocco e che ha origini tedesche.sono stati unadel cantante ancora prima della musica, fin dall’età dei 12 anni. "Fondamentalmente il graffito è l’intro della mia carriera, il mio “io esisto”.poi è diventato il mio “io esisto perché” e la musica in generale è diventata il mio modo di comunicare e di condividere, quello in cui non c’ero più" ha affermato Coez durante un'intervista.Lo stile del rapper, al contrario di molti rapper monotoni, è, gli piace sperimentare nuovi stili e forme musicali diverse che secondo lui lo aiutano ad accrescere la sua formazione musicale. Afferma chepiuttosto che essere sicuro, ma avere lo stesso sound in tutte le canzoni.Ha coltivato la suaall’età di 13 anni, dato che un suo compagno di classe si era fatto copiare una cassetta di, così da quel momento ha iniziato ad interessarsi esclusivamente a quel genere. Il suo disco preferito infatti è proprio uno di Tupac intitolatoCoez è un artista che ama diversi generi di musica. Lui stesso ha confessato di essere appassionato di rock inglese, e un vero fan di Oasis e Blur.Il gruppo con cui ha iniziato la sua carriera è ilData già la conoscenza con Hube e Lucci, conosce anche Franz e Nicco (tutti rapper). Così cominciano tutti e quattro ain maniera più assidua. Dopo la pubblicazione dei loro lavori è iniziata un’attività di live che li vedevaDa questa esperienza comune sul palco è nata l'idea di formare un collettivo con cui presentarsi dal vivo el'idea di unSilvano sceglie il suo nome d’arte (Coez) perché questo è sempre statoquando faceva graffiti. Quando ha cominciato a fare rap ha deciso di lasciarlo come nome d’arte, perché ha un suo significato, un senso e una storia.è il suo album che ha avuto più successo e quello di cui lui dichiara di essere più fiero. Da subito inoltre è stato disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute.