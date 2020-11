Chi è la Regina degli scacchi? Le curiosità su Anya Taylor-Joy

La Regina degli scacchi: chi è Anya Taylor-Joy

La Regina degli scacchi: “Non mi sono mai vista e mai mi vedrò bella”

Fonte foto: @anyataylorjoy via IGLa "" è ormai la miniserie più guardata su Netflix. A confermarlo sono i dati diffusi dalla piattaforma di streaming: nei primi 28 giorni benhanno esplorato la vita della, facendola arrivare in Top 10 in ben. Ma chi si nasconde dietro la orfana? Ecco tutte le curiosità su, l’attrice protagonista de "La Regina degli scacchi".Classema con originiè diventata in poco tempo l’attrice più popolare della piattaforma di streaminggrazie al suo ruolo da protagonista nella serie “”. Nata da mamma anglo-spagnola e padre scozzese-argentino, ha passato la sua in infanzia a, in Argentina. All’età di otto anni si è trasferita acon la famiglia, dove ha iniziato a studiare danza classica. Il suo debutto nel cinema come attrice protagonista avviene nel 2015 con il ruolo nel film horror “". Nel 2016 recita in “” di M. Night Shyamalan e nel 2019 riprende il ruolo di Casey nel film "", capitolo finale della triologia thrillerdello stesso regista. Il 2020 è stato l’anno della sua rivelazione: ha interpretatonel lungometraggio "", diretto da Autumn de Wilde e basato sul romanzo omonimo di, e ha ricoperto il ruolo di attrice protagonista in “”. Nel 2021, invece, ad attenderla ci sono ben cinque diversi film: come riportato su VanityFair, presto la vedremo sul grande schermo nello spin-off di "", nella pellicola "", in "", nell’adattamento del romanzo "" e nel dramma di Kristin Scott Thomas "".In un’intervista al Sun,ha ammesso di non sentirsi bella. “Non penso di essere abbastanza bella per essere nei film. E so che suona patetico, […] ma penso di avere un aspetto strano”. Quando le hanno proposto il ruolo in, adattamento del romanzo omonimo scritto da, ha avuto un attacco di panico: “Ho pensato sono la prima Emma brutta, e non posso farlo”. Curiosamente la prima battuta nel film era: “Sono bellissima, intelligente e ricca”. Come anticipato, però, la sua carriera non è iniziata da attrice: all’età di sedici anni ha deciso di posare e sfilare come modella e un giorno in un set fotografico un produttore le ha chiesto di recitare dei versi di alcune poesie. Da lì il suo debutto nel cinema. Un'altra curiosità? Come molti atri attori preferisce non guardare i suoi film una volta usciti nelle sale. Sempre al Sun ha raccontato: “Non andrò mai al cinema a vedere un mio film, lo guarderò sempre prima”.