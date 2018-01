Buon compleanno Tiziano Ferro! Il 21 febbraio 2016 il cantante compie 36 anni. Una voce melodica e un passato da studente un po' solitario, con le insicurezze tipiche dei teenager più sensibili. Tiziano Ferro è tra i cantanti italiani più apprezzati da giovani e adulti, ma vi siete mai chiesti che scuola ha fatto Tiziano Ferro? Il successo gli ha fruttato una vendita di 15 milioni di copie di dischi tra Europa e America Latina: ma quando era un ragazzo come voi, che tipo era e che scuola frequentava il bel Tiziano Ferro? Come ha fatto ad arrivare alla popolarità? Leggete il suo percorso e scoprite che scuola ha fatto Tiziano Ferro, per diventare il talentuoso artistica amato da tanti fan.

Che scuola ha fatto Tiziano Ferro: liceo scientifico

Tiziano Ferro: dalla scuola all'università

Ragazzi tenetevi forte, abbiamo la risposta alla domanda "". Frequentò il liceo scientifico Ettore Majorana di Latina, dove si è diplomato a 18 anni, con punteggio 55 su 60. Quando era più piccolo invece era emarginato dai compagni perché era in evidente sovrappeso a causa della bulimia nervosa di cui era affetto. La soluzione per Tiziano fu una sola: il rifugio nella musica.Pur frequentando la scuola,, la sua vera passione. Tuttavia ha sempre cercato di non trascurare lo studio perché non era sicuro che sarebbe riuscito a coronare il sogno di diventare un cantante. Non a caso dopoha pensato di iscriversi alla facoltà di ingegneria della Sapienza di Roma, passando poi a Scienze della Comunicazione.





Tiziano Ferro: da ragazzo insicuro a grande cantante

Da giovane era quindi incerto sul suo futuro e molto diverso dall'animale da palcoscenico che è oggi. Ma perché tanta insicurezza? E a cosa fu dovuto il dilemma tra musica e università? Il dubbio è nato probabilmente perché a 17 anni non è passato alle selezioni del Festival di Sanremo, dopo essersi inscritto all’Accademia della Canzone. Ma la risposta al suo cruccio è arrivata ben presto, diventando uno dei cantanti più amati in Italia.

Serena Santoli

