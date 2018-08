Che scuola ha fatto Fedez? Ormai non esiste chi non lo conosca e non abbia canticchiato, almeno una volta, una delle sue canzoni. Al momento Fedez è il rapper più amato dai ragazzi e all'apice del successo: dalle canzoni su Youtube a giudice di X Factor e modello per la Sisley. E in mezzo tanti concerti, fans e musica. Ma da dove ha iniziato il rapper milanese? Vediamo insieme che scuola ha fatto Fedez e come questa può in qualche modo aver influito sulla sua carriera.

Liceo artistico ma senza diploma

Ha fatto il liceo, senti come parla

Liceo artistico, quali vantaggi?

, eppure non è mai arrivato al diploma., ma in quarto superiore ha lasciato: la sua vita era la musica, le battaglie di freestyle con i suoi amici e i centri sociali di Milano, due in particolare, il Leoncavallo e il Cantiere.E che, non in condotta come specifica in diverse interviste, non è difficile crederci. Basta ascoltare i testi delle sue canzoni che difficilmente sono banali e il suo modo di parlare. E proprio di questa capacità Fedez ha dato largamente sfoggio mentre era giudice dell'ultima edizione di X Factor ed è stato elogiato dal sito rockol.it: "Fedez ha conoscenze musicali molto più ampie del suo orticello e una proprietà lessicale non così comune tra suoi coetanei".Che sia proprio? Forse sì. Infatti, il liceo artistico offre una preparazione culturale generale tipica di tutti i licei che permette l’accesso all’università o all’Accademia delle Belle Arti, ma, allo stesso tempo, fornisce anche una formazione in campo artistico specifica a seconda della sezione scelta. Anche se non si arriva fino alla fine come ha fatto Fedez.

Serena Rosticci