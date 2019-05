Chadia Rodriguez: età, Instagram, testi, concerti

In questo articolo ti spiegheremo tutto ma proprio tutto quello che c'è da sapere su Chadia Rodriguez, la nuova stella trap che sta facendo parlare di sé tutto il mondo della musica!

Chi è Chadia Rodriguez?

Ex-giocatrice della(in cui ha militato per 7 anni prima di incorrere in un infortunio che l’ha costretta ad abbandonare il mondo del calcio), nata ad Almeria, in Spagna, nel 1998, Chadia Rodriguez sta conquistando il titolo di trapper più famosa d’Italia.Alla giovane età di 20 anni, l’artista italiana di origine metà marocchina (da parte del padre) e metà spagnola (da parte di madre) è già entrata a far parte del roster dell’etichetta discograficaIl suo primo singolo,, pubblicato alla fine di aprile, ha attirato velocemente le attenzioni della. Dopo esser stata messa sotto contratto la sua carriera inizia un periodo di ascesa: le canzoni rilasciate in seguito hanno raggiunto (e superato) facilmente il milione di ascolti sia su YouTube che sulle piattaforme streaming.Caratteristica principale della musica di Chadia sono, paragonabili a quelli utilizzati dai colleghi maschi per argomenti e linguaggio.

Chadia Rodriguez età: quanti anni ha?

Nata nel 1998, Chadia Rodriguez ha quindi 21 anni.

Chadia Rodriguez Instagram

Il profilo ufficiale di Chadia Rodriguez è @chadiaarodriguez , che ad oggi conta ben circa 400mila followers.

Concerti 2019 Chadia Rodriguez

Chadia Rodriguez terrà diversi concerti nel mese di maggio e di quelli a venire.

MAGGIO 2019



11.05 @ Fitzcarraldo – TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

18.05 @ Vanilla Club – RIAZZINO

25.05 @ Mi Ami Festival – MILANO

26.07 @ Zrce beach – NOVALJA

21.09 @ Spazio900 – ROMA

Testo Dale Chadia Rodriguez

Chadia

Madre, ho più culo che voglia di fare

Ti amo se scarti un etto

E poi mi inchiodi al letto quando ho voglia di fare

Il nome è Chadia, cresciuta in mezzo alla via

E amo i contanti che hai tu

I diamanti di più, tranne quelli blu che è il colore della polizia

Spingi spingi spingi il fumo buono

Frate spingi spingi se sei uomo

**** spingi vali quattro spicci

Intendo spingi spingi, fai la promo

Allucinata baby Sgt. Pepper

Baci in bocca con lingua e lamette

È come mettere il culo e le tette sopra un AK47

Ci metto il culo e la faccia

Come il mio frate per strada che spaccia

Non ha le chiavi perché c'ha la trancia

Tiene Chadia stretta tra le braccia

La vera col vero, la chica col chico

Quello che fa stando zitto

Perché ha avuto due orgasmi da un dito

Che dal vostro rapper preferito

Dale, dale, pacchi di soldi da contare

Mamma non voleva fare una piccola criminale

Dale, dale, è bello solo se illegale

Buttate i diamanti nel mare il giorno del mio funerale

Dale, dale, pacchi di soldi da contare

Mamma non voleva fare una piccola criminale

Dale, dale, è bello solo se illegale

Buttate i diamanti nel mare il giorno del mio funerale

Verde, verde choco buono



Chadia non regala vende cocco buonoPiccola poco di buonoArte, business, soldi, sesso, droga, Yōko OnoDentro la vasca con l’idroChampagne in bicchieri da un litroTirami forte i capelli da dietro che tanto mi piace il peligroFammi godere e poi sparisci amigoTu non puoi fare la vita che vivoFai come 'sti rapperFatti raccontare dagli altri e poi scrivici un libroCon un mitra fratè sono un uziCon il tanga e le scarpe di GucciFotomodella, fotto modelle e modelli ubriaca dentro una jacuzziProvo tutto ma la fame noSono tutto ma un'infame noVieni a letto accendi la GoproNon voglio un bomber voglio un goleadorTutti 'sti artisti cariniParlano in slang, dicono: "gang gang"Ma si stanno un po' troppo viciniCome i cazzi nelle gang bang

Dale, dale, pacchi di soldi da contare

Mamma non voleva fare una piccola criminale

Dale, dale, è bello solo se illegale

Buttate i diamanti nel mare il giorno del mio funerale

Dale, dale, pacchi di soldi da contare

Mamma non voleva fare una piccola criminale

Dale, dale, è bello solo se illegale

Buttate i diamanti nel mare il giorno del mio funerale

Testo Sarebbe Comodo Chadia Rodriguez

Chadia

Sarebbe comodo dimenticare

Potere invertire il bene col male

Le sbarre di ferro con il cielo

Minacce di morte col Vangelo

Sono una che si rialza quando cade

Perfino con le botte di mio padre

Perfino con i giudizi dei maschi

Mangiata viva dagli occhi degli altri

La gente si ama poco in mezzo alla via

Ho avuto sempre una casa ma non la mia

Ho imparato quando serve dire una bugia

Soltanto in amore o quando c'è la polizia

Bruciare questa vita, guarire la ferita



Penso che sarebbe comodoFare il pieno di soldi e scappare dai ricordiSarebbe comodo per chi

Come me, come me, come me

Non scappa mai

Come me, come me, come me

Non piange mai come me, come me, come me

Non cade mai

Come me, come me, come me

Non muore mai

Sarebbe comodo prendere sonno

Amare soltanto come nei porno

Senza amare nessuno con la testa

Solo per il gusto della palestra

Purtroppo sono fatta come gli altri

Anche se sembro più fatta degli altri

E anche le mie lacrime sono amare

Solo che le mie costano più care

Ho visto la galera e la comunità

E spesso cambio casa e cambio città

E vorrei guardare foto di me bambina

Senza pensare all'accendino e alla benzina

Crescere in mezzo ai buoni, morire come Tony

Penso che sarebbe comodo

Ridere con gli amici, essere sempre felici

Sarebbe comodo per chi

Come me, come me, come me

Non scappa mai

Come me, come me, come me

Non piange mai

Come me, come me, come me

Non cade mai

Come me, come me, come me

Non muore mai

Fuggire dai serpenti quando ti addormenti

Penso che sarebbe comodo

La sabbia del deserto che batte dentro al petto

Sarebbe comodo per chi

Come me, come me, come me

Non scappa mai

Come me, come me, come me

Non piange mai

Come me, come me, come me

Non cade mai

Come me, come me, come me

Non muore mai