C’è Posta Per Te sesta puntata 13 febbraio: orario, dove vederla e anticipazioni

C'è Posta per Te, sesta puntata: orario e come vederla in Tv e in streaming

Sesta puntata di C’è Posta per Te: tutte le anticipazioni

Da qualche settimana l’appuntamento del sabato sera al tempo del Covid è quello offerto dacon. Giunto alla, il fortunato programma di Maria De Filippi, dall’inizio del nuovo anno tiene compagnia a milioni di italiani che ogni sabato si appassionano alle storie che vengono raccontate.Laandrà quindi in onda domani,, in prima serata,(ogni puntata ha una durata di).L’emittente televisiva su cui il programma va in onda, come di consueto, èma è possibile rivedere le repliche di ogni appuntamento andato in onda fino ad ora sulla piattaforma streaming MediasetPlay.it oppure sul sito streaming gratuito Wittytv.it in cui vengono caricate ancheconGuarda anche:Il promo della sesta puntata di C’è Posta Per Te preannuncia giàe, come sempre, forti emozioni. Irivelano che proprio dalla storia di una figlia che ricerca il padre, prenderà avvio domani la sesta puntata, rovesciando però i ruoli dei due protagonisti: alla fine sarà la figlia che è la mittente della busta, ad essere indecisa su cosa fare.Come di consueto, assisteremo ama anche, e tra un’apertura e una chiusura della popolare busta, sarà dedicato spazio anche a coloroE ancora, chi sarannodella sesta puntata? Dopo aver visto, lo scorso sabato, l’attore Claudio Amendola e il calciatore Ciro Immobile prendere parte alle sorprese organizzate dalla redazione e dai familiari dei destinatari della busta, quali vip scenderanno le scale del programma domani? Secondo quanto lasciato trapelare dalla redazione, saranno Paolo Bonolis e Federica Pellegrini sedersi di fronte a Maria De Filippi!Per tutto il resto, non resta che attendere domani e sintonizzarsi su Canale 5 alle ore 21:20!Guarda il video che svela