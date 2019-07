Andrea Camilleri, addio! Quello che forse non sapevi sulla vita del 'papà' di Montalbano

Dalla Sicilia a Roma con la passione del teatro nel cuore

Con gli sceneggiati Rai i primi successi in Tv

L'esordio letterario a quasi 60 anni

"La forma dell'acqua": nel 1994 inizia l'epopea di Montalbano

I suoi romanzi letti da milioni di persone e tradotti in tutto il mondo

Un intellettuale senza laurea

Con la morte di– avvenuta all’età di 93 anni, all’alba del 17 luglio 2019, dopo un lungo ricovero in ospedale – se ne va una delle penne più apprezzate della letteratura contemporanea, non solo italiana. Unche grazie al suo personaggio più famoso – il commissario Montalbano, reso ancora più celebre dalla sua trasposizione televisiva – ha saputo unire diversi tipi di lettori, dai più colti ai meno assidui, conquistando persino i ragazzi, nonostante l’enorme differenza d’età. Quello che, però, molti di loro non sanno è che. Andiamo perciò a ripercorrere le tappe fondamentali della sua ascesa. Che ci faranno scoprire una personalità davvero affascinante.Nato a(diventata Vigata nei suoi romanzi) il 6 settembre del 1925, Andrea Camilleriaddirittura. Ma, sin da subito, la passione per la scrittura lo porta a cimentarsi con i primi racconti e le prime poesie. Tempo pochi anni e, per lui, si aprono le porte dell’(unico aspirante regista del suo corso), di cui diverrà(dal 1977 al 1997). Qui si specializzerà nella rappresentazione di opere drammatiche, curando negli anni a venire la regia di oltre cento opere tra Pirandello, Ionesco, Beckett, Strindberg, Eliot, Majakovskij.Il vero salto, però, avverrà nel 1954 – alla soglia dei 30 anni – quando, entrando a contatto con quel mondo della Tv che lo accompagnerà per tutta la vita. Dal 1959 in poidi quella stagione della televisione italiana, come(con Ubaldo Lay) e “(con Gino Cervi). Guarda caso quasi tutti di genere poliziesco. ParallelamenteProprio in questo periodo ‘televisivo’ inizia a coltivare quel background che lo porterà a specializzarsi nei ‘gialli’. Anche se, nel frattempo, continuerà a produrre scritti sul teatro pubblicati su riviste di settore. Per il suo. Dopo un primo approccio alla narrativa (nel 1978) con “Il corso delle cose”,, a cavallo tra Ottocento e Novecento: “Un filo di fumo”. Nel 1984 pubblica il primo romanzo con Sellerio, suo editore storico; ma il flop de “La strage dimenticata” (titolo dell’opera) lo porterà a prendersi una lunga pausa.Per assistere al boom che lo proietterà nell’olimpo degli intellettuali del secondo ‘900 ci vorranno altri dieci anni., dopo un paio di racconti dal tiepido riscontro di pubblico,. Il successo crescente dei suoi romanzi e il passaparola faranno il resto:. Il poliziotto di Vigata nato dalla penna di Camilleri,, entra nelle case degli italiani diventando, grazie al suo linguaggio colorito (per qualcuno quasi una nuova lingua) e a un carattere ‘complicato’, un personaggio tra i più popolari di sempre.Di lì in poi ogni romanzo sarà un successo. Titoli comesono stati letti da milioni di persone (si stima ne siano stati) e(in circa 120 lingue). Alternati da frequenti incursioni da parte dello scrittore agrigentino nel romanzo storico, quasi sempre a carattere poliziesco., la sua, con pubblicazioni multiple durante l’anno (). Oltre alle collaborazioni con quotidiani, riviste, programmi radio e tv (come dimenticare il suo legame speciale con Fiorello, nato dall’imitazione inventata dal comico siciliano che rese Camilleri ancora più vicino alla gente).Ma(a teatro, ad esempio, si ricordano le sue recenti “Conversazioni su Tiresia”),(è stato persino protagonista di una storia su), libero pensatore. Tanti impegni che ha portato avanti sempre con la stessa costanza, nonostante negli ultimi anni fosse diventato cieco.: si iscrisse, infatti, alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo, senza però terminare gli studi. Per lui, in compenso, una valanga di lauree honoris causa, di premi letterari e titoli onorifici. Niente male per uno fino all’ultimo ha fatto quello che amava di più: semplicemente raccontare storie, come diceva lui stesso.