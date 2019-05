10 curiosità su Elettra Lamborghini: quello che forse non sapevate sulla star di The Voice

Nata a Bologna il 1994, Elettra Lamborghini è una ricca ereditiera italiana che sta letteralmente facendo impazzire tutta Italia con la sua energia esplosiva a The Voice of Italy 2019. E’ la figlia di Tonino e la nipote di Ferruccio Lamborghini, il noto imprenditore delle auto di lusso che portano il suo cognome.

Ha posato senza veli per un calendario e ha partecipato nel 2016 al programma televisivo di MTV #Riccanza, dedicato alla vita dei giovani italiani milionari. Non tutti sanno che è anche attiva come cantante. Famose le collaborazioni con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta. Ha pubblicato inoltre anche un vero e proprio tormentone, Pem Pem, che l'ha lanciata nel mondo del reggaeton e che ha fatto ballare tutto il mondo nell'estate 2018.

Elettra Lamborghini fidanzato

Al momento Elettra Lamborghini è felicemente fidanzata con il Dj Afrojack, vero nome Nick van de Wall, che ha 31 anni.

Elettra Lamborghini Età

Elettra Lamborghini è nata il 17 maggio: nel 2019 compie 25 anni.

10 curiosità che forse non sapevate su Elettra Lamborghini

Ma ci sono parecchie notizie ancora più curiose che forse non tutti sanno su di lei: