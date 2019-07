Benedetta Pilato: chi è la nuova stella del nuoto italiano campionessa anche a scuola

Da record in piscina, quasi eccellente tra i banchi

Per Benedetta un 2019 indimenticabile

La giornata della campionessa, tra libri e bracciate

Dai banchi di scuola al tetto del mondo in poche settimane. Quasi per gioco. Benedetta Pilato, la 14enne di Taranto che ha conquistato la, sta stupendo tutta Italia. Non tanto per l’impresa che le è riuscita nella vasca cinese quanto per la semplicità con cui ha affrontato un risultato che vale quanto un oro e soprattutto per le modalità con cui si è avvicinata all’evento.. Perché Benedetta non è solo una, lo è. Riuscendo a conciliare cose che, anche prese singolarmente, mandano in tilt la maggior parte degli adolescenti., il suo 2019. Tutti vincenti: quello al Mondiale, nelle vesti di– con i suoi(e ovviamente a vincere una medaglia)(battendo il record di una certa Federica Pellegrini, presente ai Mondiali di Barcellona del 2003, quando aveva 14 anni e 11 mesi, tra l’altro gareggiando solo in staffetta); quello scolastico, con ildella sua città (a differenza di molti suoi colleghi atleti Benedetta, per inseguire la gloria, non si è voluta trasferire, per restare accanto agli amici e alla famiglia, più volte indicata come suo vero punto di riferimento) –Proprio durante questi mesi vissuti intensamente tra nuove materie, nuovi professori, nuovi compagni di classe, una mole maggiore di compiti e interrogazioni sicuramente più impegnative rispetto al passato, sono arrivati per lei anche. Unache l’hanno rapidamente proiettata dalle vasche dei suoi coetanei alle corsie dei campionissimi. Ad aprile, durante i. Ma è a giugno, in occasione del, che tutti si accorgono di lei: col tempo di 30”13 ottiene in un colpo solo il– 29”98 –) e il terzo crono mondiale dell’anno. A inizio luglio l’antipasto di quel che accadrà in Cina: aglisi prende la, l’argento nella staffetta 4x100 mista femminile e stabilisce il record italiano juniores sui 100 rana.Il resto è cronaca degli ultimi giorni, col secondo gradino del podio mondiale, alle spalle solo dell’irraggiungibile (almeno per ora) americana Lilly King. E(di fine agosto), le sue prime parole a caldo dopo aver fatto l’impresa. Tutto questo mentre anche. Una predestinata? Forse. Un prodigio di determinazione? Sicuramente. Basta scorrere la sua giornata per verificarlo:, un pranzo veloce e poi subito, dopodiché ben 15 chilometri di strada la separano dalla(vicino Taranto), dove l’attendono il suo allenatore storico Vito D’Onghia e Max Di Vito (ex tecnico della Pellegrini che, intravedendo il potenziale di Benedetta, si è trasferito in Puglia per seguirla da vicino)., tra vari tipi di allenamento, si trasformano in. Unica pausa la domenica, quando però Benedetta ne approfitta per recuperare le materie lasciate indietro. Perché, come dice lei stessa,