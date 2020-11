The Mandalorian 2° stagione: tutto quello che c'è da sapere

The Mandalorian 2: la storia del pistolero nella prima stagione

The Mandalorian 2: ecco cosa ci attende nella seconda stagione

Fonte foto Facebook: Mandalorian ep. 3Ladella serie più attesa suè da poco arrivata. Sbarcata in Italia sulla nuova piattaforma streaming di Disney a marzo 2020,ha conquistato tutti con le vicende ambientate nell’universo di. La prima stagione, che ha visto protagonista la missione diper recuperare il, taglia appartenente alla specie di Yoda e capace di controllare la, ha ricevuto una candidatura comeai 72° Primetime Emmy Awards e ha vinto setteEcco tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione.Dopo il successo della prima stagione,è ritornato sucon una nuova stagione. Le coordinate temporali della serie sono ben precise: ci troviamo tra lae la. A conquistare maggiormente il pubblico è la tematica della, affrontata grazie alla dinamica del rapporto padre-figlio tra ile il. Durante la prima stagione, infatti, il Mandaloriano si imbarca dallaper affrontare una missione ben precisa: ritrovare e consegnare alil Bambino, una giovane taglia appartenente alla stessa specie die capace di controllare la Forza. Grazie all’aiuto dello, il pistolero solitario riesce nella missione ma quando lo consegna si pende e lo recupera. Da qui iniziano le avventure volte a sfuggire dagli altri cacciatori di taglie, tra peripezie sue su unadella Nuova Repubblica. La seconda stagione ha fatto il suo debutto lo scorsoe nell'aprile 2020 sono iniziati i lavori di pre-produzione per una potenziale. Le riprese della seconda stagione peraltro si sono concluse l’8 marzo 2020,che le produzioni cinematografiche e televisive di tutto il mondo fossero chiuse a causa della. Nel prossimo paragrafo vediamo cosa succede nella seconda stagione.Nella stagione laassume un ruolo maggiore. A confermarlo era già stato, interprete del Mando, che aveva affermato: “La seconda stagione partirà in modo più diretto, e il Mando andrà in territori davvero pericolosi. In un certo senso, diventa quasi un passeggero della storia in modi inaspettati: non sa cosa accadrà, non sapendo come o quanto dover proteggere il Bambino”. Nella seconda parte, infatti,sarà alla ricerca di altri Mandaloriani e durante il tragitto da Tatooine per accompagnare una madre che trasporta un contenitore con delle sue uova dal proprio marito, la sua nave sarà attaccata da duedella Nuova Repubblica dal momento che è ricercato e accusato di aver fatto evadere il. Riuscirà a sfuggire agli X-wing ma mentre ripara la, danneggiata durante la fuga, verrà attaccato da ragni giganti. A salvare Mando e a lasciarlo andare, infine, saranno due piloti degli X-wing con la seguente motivazione: lui li ha aiutato a catturare altri criminali.