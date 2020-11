Film italiano candidato agli Oscar 2021: Notturno di Rosi, tutto quello che c'è da sapere

Tutto quello che c’è da sapere su Notturno di Rosi

Le parole del regista Gianfranco Rosi

Fonte foto: Twitter Proprio nelle ultime ore, film di Gianfranco Rosi. È stata la, selezionando questo titolo da una lista composta da benMa per sapere se il film di Rosi concorrerà davvero per aggiudicarsi una statuetta nella 93esima edizione degli Oscar, che si terrà, bisognerà aspettare, tuttavia già ilin lizza per le nomination finali. Ma scopriamone di più suGianfranco Rosi, il regista di Notturno, ha già ottenuto riconoscimenti come. Inoltre, proprio. L’ultima fatica di Rosi è unfrutto ditra pre e post-produzione. È un: un film nel quale convivono momenti di intimismo, come, e momenti di vita quotidiana, come quando lo spettatore è catapultato. Un film, dunque, pensato, come il titolo suggerisce,: un reportage prezioso e non banale di quelle zone che spesso non conosciamo quasi per nulla e che tendiamo a dare per scontate.“Sono Felicissimo per la designazione italiana alle nomination, anzi per la doppia candidatura visto che Notturno sarà in corsa anche per il miglior documentario. Siamo solo all'inizio di un percorso lungo e durissimo, ma abbiamo già fatto esperienza con Fuocoammare", ha commentato Rosi la nomina per gli Oscar 2021 a SkyTg24 , e ha inoltre aggiunto: “Cinque Paesi hanno scelto un documentario come opera proposta per la selezione della nomination all'Oscar per il miglior film straniero e questa è una cosa fondamentale: il documentario non è più un tabù.” Nel tardo pomeriggio sono, inoltre,: "Gli Oscar 2021 sono una sfida difficile e entusiasmante, per la quale il film di Rosi è particolarmente attrezzato grazie al suo valore universale".