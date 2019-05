Un tronista di Uomini e Donne diventa cantante: scopriamo chi è

La ragazza nella foto: testo completo

In occasione della festa della mamma,è uscita la nuova canzone “La ragazza nella foto” dell’ex tronista e ormai noto influencerScopriamo qualcosa in più del novello cantautore e della sua prima canzone.Un maglione rosso,sullo sfondo la città,stelle sul suo viso,le lentiggini che ha,poesia di maggio,che bologna splendida,come il suo sorriso dopo la maternità…Sto provando a ricordarti, replaymentre scrivo tu mi manchi, may dayperò devo starci dentro, oke sfogare tutti questi vorreiquante volte mi rivedo dentro gli occhi tuoisei bisogno, sei un sognonon svegliarmi mai…Tu sei la cosa più bella del mondo,l’amore più dolce che c’è,tu sei la cosa che importa nel mondo, e capiti a me…le guerre che combattiamo ogni giorno,io non mi arrendo e le vinco per te,tu sei la cosa più bella del mondo,e capiti a me…Le mattine vuotepiene di pubblicitàla ragazza nella foto a lavoro se ne vaquando viene sera, lei lo cerca come un dono,entra in casa piano piano, e abbraccia il suo bambinogli bacia le guance, pensa a come saràquando diventerà grande, ora è così piccolino,che odora di latte, presto cammineràda solo con le sue gambe, tutto questo e’…Tu sei la cosa più bella del mondo,l’amore più dolce che c’è,tu sei la cosa che importa nel mondo, e capiti a me…le guerre che combattiamo ogni giorno,io non mi arrendo e le vinco per te,tu sei la cosa più bella del mondo,e capiti a me…La scomparsa prematura della, per la quale prova tutt’ora un amore smisurato, ha infatti segnato profondamente la vita del giovane Andrea che, sebbene abbia ammesso di non potersi definire un cantante a tutti gli effetti, ha deciso di raccontarsi ed esternare tutti i suoi sentimenti nei confronti di quella che consideraChe siano state le parole dolci e piene di malinconia rivolte da un figlio verso la madre o il suoa colpire gli ascoltatori, il singolo ha raggiunto leun traguardo considerevole e inaspettato.Nel suo singolo, Cerioli ha descritto momenti di vita quotidiana vissuti in compagnia di sua madre e di tutti gli altri familiari, non nascondendo tutte le suedovuto alla perdita del suo, che sente però ancora vicino a lui e che, secondo lui, lo assiste durante tutte le scelte e i momenti più difficili.Come sottolinea Andrea, la perdita di Luana 5 anni fa ha sconvolto tutta la sua famiglia: “Mia madre è venuta a mancare qualche giorno dopo il mio compleanno. Quella sera eravamo tutti intorno al tavolo a festeggiare e lei, che non stava bene, era seduta sul divano. Mi ha guardato e con gli occhi lucidi mi ha detto come avrei fatto senza di lei. In quel momento io e mia sorella eravamo la sua unica preoccupazione e così è stato per tutti gliIl bel ragazzo bolognese ha fatto inoltre una grande promessa a sé stesso: quella di comportarsi nel modo in cui lei avrebbe voluto e didell’uomo trasparente e sincero che oggi è diventato, soprattutto grazie alla rigida educazione da lei ricevuta.“La forza di sorridere nonostante la sua profonda assenza e la voglia di non deluderla mai nonostante tutto” di cui Andrea parla nel testo della sua canzone sembra averla finalmente trovata, specialmente grazie allache ha conosciuto proprio nel programma di Uomini e Donne, con la quale sembra avere progetti molto importanti e con cui vorrebbe ben prestoArianna, a detta di amici e parenti, sembra infatti assomigliare molto fisicamente alla madre di Cerioli, che ha confessato: “Forse inconsciamenteperché mi trasmette tranquillità”.Non ci resta quindi che augurare il meglio alla coppia e sperare nell’inizio di un’eventuale carriera musicale di Andrea Cerioli che, essendosi reso conto di non avere una brutta voce,