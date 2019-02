Sanremo 2019: cantanti, ospiti, conduttori e favoriti per la vittoria

Ci siamo. Tra poco più di 24 ore inizierà l’evento televisivo più seguito e criticato da telespettatori, giornalisti e addetti del settore. Dalla casalinga di Voghera al produttore discografico, senza dimenticare il critico musicale tutti hanno, e avranno da domani sera fino a sabato, qualcosa da dire sul Sanremo 2019. Giunto alla sua 69^ edizione, il Festival della canzone italiana non è ancora iniziato ma sta già facendo parlare di sé da alcune settimane. Se, e fidati potresti essere l’unico, non sai proprio nulla di cosa accadrà nelle prossime cinque serate e non hai idea di chi saranno i cantanti in gara e i super ospiti, ecco per te un recap da leggere assolutamente prima delle 21.00 di domani sera!

Sanremo 2019: i conduttori

Sanremo 2019: il programma della serata

Sanremo 2019: i cantanti in gara

Sanremo 2019: gli ospiti

Sanremo 2019: i duetti

Sanremo 2019: i favoriti alla vittoria

Per il secondo anno consecutivo torna sul Palco del Teatro Ariston,Forte del successo raggiunto nella scorsa edizione, la Rai ha deciso di puntare su di lui anche per questa 69^ edizione.Staremo a vedere! Assieme a lui ci sarannoEntrambi comici, attori e conduttori televisivi, i due sulla carta possono dare quella giusta dose di brio al Festival. Selo tesso non si può certo dire per la bellaImpossibile dimenticare le sue esilaranti imitazioni di Carla Fracci, Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli!Come ogni anno, il Festival di Sanremo terrà compagnia ai telespettatori per benognuna delle quali ha un programma ben definito. Curioso di conoscerlo? Eccolo in pillole! Nellaquella di domani 5 febbraio, ascolteremo i 24 brani in gara che verranno giudicati dal televoto (vale il 40%), dalla Giuria demoscopica (30%) e dalla Sala stampa (30%).saranno solo 12 i cantanti che si esibiranno, invariate resteranno le modalità di voto. Durante laascolteremo le altre 12 canzoni in gara, sempre con lo stesso meccanismo di voto: terminerà con una classifica di tutti e 24 i brani in gara.i 24 artisti infatti duetteranno con personaggi della musica e della televisione. Alla canzone più votata verrà assegnato un premio speciale. Durante la, ascolteremo nuovamente tutte e 24 le canzoni in gara. Verrà stilata una classifica, che comprenderà i voti delle serate precedenti, al termine della quale verranno individuati i cantanti che si trovano ai primi tre posti. SaràSono bena che con i loro brani si sfideranno a suon di note. Tra loro anche, gara che si è tenuta lo scorso dicembre. Tra i cantanti in gara c’è unache abbraccia tutte le fasce d’età. Sanremo d’altronde è un evento da sempre nazional popolare, che mette d’accordo tutti! Ecco gli artisti e i titoli dei loro brani:- Rolls Royce- Le nostre anime di notte- Mi sento bene- Per un milione- Argento vivo- Parole nuove- Nonno Hollywood- Solo una canzone- Senza farlo apposta- Aspetto che torni- Rose viola- Musica che resta- La ragazza con il cuore di latta- Cosa ti aspetti da me- Soldi- Dov’è l’Italia- I ragazzi stanno bene- Mi farò trovare pronto- Un’altra luce- L’ultimo ostacolo- Un po’ come la vita- Abbi cura di me- L’amore è una dittatura- I tuoi particolariSanremo non è solo una gara ma è anche, e soprattutto, spettacolo. Ogni anno, quindi, c’è grande attesa per scoprireAl momento gli ospiti confermati sono davvero tanti. Sono infatti attesi a Sanremoche proprio in queste settimana stanno spopolando in radio con la loro ‘Per le strade una canzone’, e poi(le carriere di entrambe sono partite proprio dal palco dell’Ariston),e la coppia formata daeo che si esibiranno con il loro celebre duetto ‘Fall on me’. Non solo, però, cantanti quest’anno a Sanremo c’èin veste di ospiti. Arriveranno infatti i co-conduttori dello scorso anno,reduci da ‘Sanremo Giovani’ e gli attoriGrande attesa poi, per la serata, quella di venerdì, in cui iEcco chi sono stati i prescelti:con Achille Lauro per Rolls Roycecon Anna Tatangelo per Le nostre anime di nottecon Arisa per Mi sento benecon Boomdabash per Per un milioneManuel Agnelli con Daniele Silvestri e Rancore per “Argento vivocon Einar per Parole nuovecon Enrico Nigiotti per Nonno Hollywoodcon gli Ex – Otago per Solo una canzonea con Federica Carta e Shade per Senza farlo appostao con Francesco Renga per Aspetto che tornicon Ghemon per Rose violacon Irama per La ragazza col cuore di lattacon Loredana Berté per Cosa ti aspetti da mecon Mahmood per Soldicon Motta per Dov’è l’Italiacon Il Volo per Musica che restacon i Negrita per I ragazzi stanno benecon Nek per Mi farò trovare prontocon Nino D’Angelo e Livio Cori per Un’altra lucecon Paola Turci per L’ultimo ostacolocon Patty Pravo e Briga per Un po’ come la vitacon Simone Cristicchi per Abbi cura di mecon Ultimo per I tuoi particolaricon gli Zen Circus per L’amore è una dittaturaImmancabili alla vigila di ogni Festival sono iPer i bookmaker la Palma d’Oro andrà adSe così fosse, ricordiamo che lo scorso anno le previsioni si avverarono, il giovane cantautore romano andrebbe ad eguagliare il record che fino ad ora detiene Francesco Gabbani: la vittoria tra le giovani proposte e quella tra i Campioni, una anno dopo l’altro. Oltre a Ultimo,, forte del suo successo tra i più giovani. Per quanto riguarda ilassegnato dalla sala Stampa dell’Ariston, ilche con la sua ‘Argento vivo’ ha ricevuto il plauso della stampa. A stappargli questo premio potrebbero essere però Simone Cristicchi o Francesco Motta.

Manlio Grossi