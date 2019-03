10 curiosità che forse non sapevi su Ultimo

Il 69esimo festival di Sanremo, tenutosi nel mese di Febbraio, ha visto diverse sorprese. La principale è stata il secondo posto del giovane cantante romano Ultimo, arrivato alle spalle di Mahmood nonostante i voti ottenuti dal pubblico. La giuria e i giornalisti hanno, però, ribaltato la situazione, causando le polemiche che chi ha seguito il Festival di Sanremo conosce bene. Ma chi è Ultimo? Ecco alcune curiosità che forse non sapevate del cantante

Si chiama Niccolò

Con la musica ha iniziato prestissimo

Ha frequentato il conservatorio

Ha aperto un concerto di Fabrizio Moro

Disco di Platino al secondo album

E' un timidone

Il primo tatuaggio è dedicato a un artista

E' stato bocciato due volte

Perché si chiama Ultimo?

Il nuovo tour è già sold out

Il suo vero nome èed è nato il 27 Gennaio 1996 a Roma.Come da lui dichiarato in un intervista concessa al periodico, ha iniziato a suonare all'età di 8 anni e a 14 si esibiva già in alcuni locali.Ha frequenta ilsin da bambino, dove ha studiato pianoforte.Nel 2016 vince un contest molto importante per solisti e cantautori di musica hip hop italiana e, nel, a 21 anni, pubblica il suo primo singolo intitolato "". Adello stesso anno apre il concerto di Fabrizio Moro e quattro mesi dopo si esibisce alIlpubblicato da Niccolò si intitola, mentre il secondo, pubblicato qualche mese dopo, intitolato, viene certificato. Con il singolo, ha vinto tra le nuove proposte al Festival dello scorso anno.Il cantante si definiscee in diverse occasioni ha raccontato di come i suoi genitori hanno sempre cercato di tenerlo con iIl suo primo, fatto all'età di 15 anni rappresentaLo ha affermato lui stesso durante un'intervista, dicendo che faceva una vita "ribelle", anche per la sua passione per la musica, che metteva prima di tutto.Il suo nome è un tributo a chi è ai margini: "Ho scelto Ultimo - ha detto - per far capire subito per chi scrivo: per coloro che non hanno un domani sicuro, che sono incerti, che ammettono di essere fragili e non hanno paura di sentirsi persi. Ultimo è una condizione in cui io mi sono sentito e in cui mi sento tuttora".Aduscirà il nuovo album del giovane cantante, intitolato "". Tutte le date del tour sono giàa dimostrare il grande apprezzamento cheha riscontrato tra le persone.