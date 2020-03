Amici 19, seconda puntata serale: quando va in onda, ospiti, sfide

Amici 19: quando va in onda la seconda puntata e orario

Il secondo appuntamento del serale diandrà in onda in prima serata su Canale 5 oggi, 6 marzo 2020. In seguito alla doppia eliminazione effettuata nella prima puntata, nel corso della serata a sfidarsi saranno otto dei dieci allievi ammessi a quest’ultima fase del programma. Anche in questo secondo appuntamento non mancheranno ie i collegamenti telefonici conEcco tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata serale diLadella seconda puntata del serale di Amici andrà in onda oggi 6 marzo in prima serata alle 21,20 su Canale 5 e in streaming sui siti dedicati,. Qui è possibile anche vedere i video dei pomeridiani, delle lezioni di canto o danza, delle confessioni degli allievi e degli insegnanti.Gli allievi di Amici selezionati per l’ultima fase del programma erano dieci. Dopo ladi Martina e Francesco della prima puntata, a rimanere in gara sono: Nyv (cantante), Nicolai Gorodiskii (ballerino), Giulia Mlolino (cantante), Valentin Alexandru (ballerino), Gaia Gozzi (cantante), Javier Rojas (ballerino), Talisa (ballerina) e Jacopo Ottonello (cantante). Le esibizioni dei concorrenti saranno giudicate dal pubblico a casa mediante telefono e dalla nuova giuria della scuola:e l’ex leader dei Thegiornalisti, chiamato a commentare e non a votare. A votare saranno anche i professori della scuola: Rudy Zerbi, Stash dei The Kolors e Anna Pettinelli per il canto, Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens per il ballo.Anche nella seconda puntata del Serale di Amici 2020 di oggi, venerdì 06 marzo, i cantanti in gara si cimenteranno nei duetti con gli ospiti. Dopo il successo della scorsa puntata, con Ghali, J-Ax, Ermal Meta, Emma, Elisa e Alessandra Amoroso, gli allievi si esibiranno conNel corso della puntata Gaia si esibirà con Mahmood, Jacopo con Fabrizio Moro, Nyv con Al Bano e Giulia con Loredana Bertè.Per la diciannovesima edizione di Amici, Maria De Filippi ha inaugurato un nuovo format che rende protagonisti in gara i professori della scuola:. Se nella prima puntata si doveva cantare il brano "Felicità" e ballare sul cubo, anche per questo secondo appuntamento toccherà a Stash, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens cimentarsi di nuovo con la danza e il canto insieme agli ospiti delle puntate. A giudicare le loro performance ci saranno Al Bano e Romina.