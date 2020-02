Amici, prima puntata del serale in diretta: quando va in onda e tutte le novità

Amici 19, serale in diretta: quando e come vedere la prima puntata

Serale Amici, i concorrenti l'uno contro l'altro

Amici 19: arrivano "Amici All Star" e Amici "Prof"

Amici 19, la giuria: Loredana Berté, Gabry Ponte, Vanessa Incontrada. Ci sarà anche Tommaso Paradiso

in tutto, il ritorno di alcunie un segmento della trasmissione che vedrà protagonisti i tanto temuti professori che di solito siamo abituati a vedere dietro la cattedra. Sono solo alcuni degli "ingredienti" che caratterizzeranno il nuovosenza dubbio tra i programmi più apprezzati e seguiti dai ragazzi, in onda da domani venerdì 28 febbraio.Cosa aspetti allora, leggi l’articolo!Il momento sta arrivando:andrà in onda venerdì 28 febbraio in diretta dal Teatro 8 degli Studi Titanus Elios in Roma ore 21.20 Canale5. Il programma prevede ben 9 puntate. A condurre, ovviamente, la straordinaria Maria De Filippi.E se vuoi seguire tutti i contenuti esclusivi su(interviste, video, notizie) puoi collegarti su Witty Tv ed essere sempre aggiornato sui talenti che partecipano all'edizione e non solo!Se eri indeciso su quale squadra appoggiare, non hai più di questi problemi. Ad Amici 2020, infatti,i ragazzi giunti alla fase del serale (i cantanti Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco, Martina e i ballerini Valentin, Nicolai, Javier e Talisa)in gara in un circuito ad eliminazione “tutti contro tutti” che, in 6 puntate, decreta un vincitore della categoria canto, un vincitore della categoria ballo e il vincitore assoluto di Amici 19.Le altre 3 puntate invece, saranno dedicate aduna grande festa alla quale prenderanno parte alcuniche hanno avuto grande successo, come Enrico Nigiotti e i ballerini Vincenzo e Sebastian. Tra loro ci saranno anche cantanti "extra" come Michele Bravi. Spazio poi ad un’altra novità:Toccherà in questo caso aSaranno pronti ad dare il meglio? Ci saranno anche Al Bano e Romina.Nella giuria di Amici 19 tornerannogià presenti in veste di giudici in alcune delle passate edizioni e la new entry. Insieme a loro ancheche, però, non giudicherà. Oltre alla giuria, le esibizioni dei ragazzi verranno valutate dal pubblico da casa e dai professori Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli insieme a la VAR, composta dal maestro Beppe Vessicchio e dal coreografo di fama internazionale Luciano Cannito.