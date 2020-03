Amici 19 serale: anticipazioni quarta puntata, novità e orari

Amici 19: quando va in onda la quarta puntata e orario

Sebbene l’emergenzastia portando grandi cambiamenti all’interno delle trasmissioni televisive,ha deciso che la scuola di Amici rimarrà aperta per continuare a intrattenere tutti gli italiani ormai in quarantena dopo il decreto “Io Resto a Casa”.Per rispettare le disposizioni governative e le raccomandazioni del Ministero della Salute durante neanche questa quarta diretta avrà il pubblico e alunni, ospiti e professionisti hanno garantito di mantenere le distanze di sicurezza.Ecco tutte le indiscrezioni e le novità della terza puntata della scuola più seguita d’Italia.La diretta della quarta puntata del serale di Amici andrà regolarmente in ondain prima serata alle 21,20 sue in streaming sui siti dedicati,. Qui è possibile anche vedere i video dei dopo puntata, dei pomeridiani, delle lezioni di canto o danza, delle confessioni degli allievi e degli insegnanti.La finale è alle porte e in gara sono rimasti. Nell’ultima puntata, a lasciare la scuola è stato Valentin ha lasciato la scuola perché non era d’accordo con i giudizi della giuria. I talenti rimasti in gara pertanto sono: Jacopo, Giulia, Gaia e Nyv (cantanti); Javier e Nicolai (ballerini). Secondo quanto riportato da, a valutare i concorrenti saranno sempre i: giudici esterni, professori e VAR e il pubblico da casa. La giuria dopo l’emergenza coronavirus è composta da Gabry Ponte e Vanessa Incontrada. Ogni settimana ci sarà un terzo giudice diverso perché Loredana Bertè non può spostarsi da Milano. I professori della scuola rimangono: Rudy Zerbi, Stash dei The Kolors e Anna Pettinelli per il canto, Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens per il ballo. Pare, invece, che per la quarta puntata del Serale non ci saranno ospiti esterni per le esibizioni con gli allievi.Per la diciannovesima edizione di, Maria De Filippi ha inaugurato un nuovo format che rende protagonisti in gara i professori della scuola:. Anche in questo terzo appuntamento toccherà a Stash, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens cimentarsi di nuovo con la danza e il canto. A giudicare le loro performance ci saranno sempre Al Bano e Romina? Non si ha ancora l'ufficialità. Per scoprirlo bisogna guardare la puntata!