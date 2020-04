Amici 19 serale: anticipazioni della finale, novità e orari

Amici 19: quando va in onda la puntata finale e orario

Fonte: Facebook Amici di Maria De FilippiNonostante l’, le sei eliminazioni, la forte reazione di Javier e il ritiro con polemica del ballerino di latino americano Valentin, lasi avvicina e i quattro allievi rimasti in gara continuano senza sosta la loro preparazione. Per rispettare le disposizioni governative e le raccomandazioni del Ministero della Salute neanche questa ultima diretta avrà il pubblico in studio e saranno garantite la distanza e le misure di sicurezze per allievi, giudici e professionisti.In attesa dell’inizio della finale, ecco tutte le indiscrezioni dell’ultima puntata!La diretta della finale del serale di Amici andrà regolarmente in ondain prima serata alle 21,20 sue insui siti dedicati, Mediaset Play e Witty Tv. Qui è possibile anche vedere i video dei dopo puntata, dei pomeridiani, delle lezioni di canto o danza ma anche delle confessioni degli allievi e degli insegnanti.Il percorso deldella scuola più seguita d’Italia è iniziato venerdì 28 febbraio e sta per concludersi. Per questa edizione non ci sono state le classiche due squadre, quella dei Bianchi e quella dei Blu, perché il circuito ad eliminazione prevede sfide ‘tutti contro tutti’. Questa sera si decreterà un vincitore della, un vincitore dellae il. A valutare i concorrenti saranno sempre i: giudici esterni, professori e VAR e il pubblico da casa. La giuria dopo l’emergenza coronavirus è composta da, che sostituisce Loredana Bertè. I professori della scuola lo ricordiamo sono: Rudy Zerbi, Stash dei The Kolors e Anna Pettinelli per il canto, Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens per il ballo.Per le ultime 3 puntate era previsto il nuovo show, ‘’, rinviato per l’emergenza Coronavirus. Maria De Filippi aveva pensato ad una grande festa alla quale avrebbero preso parte alcuni ex concorrenti del programma delle passate edizioni che hanno avuto grande successo, comee i ballerini Vincenzo e Sebastian. Come riportato su Tv Sorrisi e Canzoni lo show è stata rinviato al 3 maggio, Coronavirus permettendo: “Il 3 aprile scopriremo il nome del vincitore che succederà ad Alberto Urso. Dal 2 maggio, per quattro serate, vedremo una sfida tra il vincitore di Amici 19 e altri artisti lanciati dal talent, ballerini e cantanti”.Per la diciannovesima edizione di Amici, Maria De Filippi ha inaugurato un nuovo format che rende protagonisti in gara i professori della scuola:. Anche in questo terzo appuntamento toccherà a Stash, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens cimentarsi di nuovo con la danza e il canto. A giudicare le loro performance ci saranno sempre Al Bano e Romina? Non si ha ancora l'ufficialità. Per scoprirlo bisogna guardare la puntata!