Amici 19 serale: anticipazioni terza puntata, novità e orari

Ilsta portando grandi cambiamenti all’interno delle trasmissioni televisive e le stesse emittenti stanno cambiando i loro palinsesti per intrattenere al meglio tutti gli italiani ormai in quarantena dopo il decreto "". La, però, continua la sua corsa inarrestabile verso la finale e pare che la programmazione del serale continuerà, seppur con alcune differenze.Nelle ultime ore, inoltre, la padrona di casa,, ha preso una decisione molto drastica che ha coinvolto in primo luogo i cantanti. Che cosa sarà successo? Ecco tutte le indiscrezioni e le novità della terza puntata della scuola più seguita d’Italia.La diretta delladel serale di Amici andrà regolarmente in ondain prima serata alle 21,20sui siti dedicati, Mediaset Play e Witty Tv. Qui è possibile anche vedere i video dei dopo puntata, dei pomeridiani, delle lezioni di canto o danza, delle confessioni degli allievi e degli insegnanti.Mancano solo tre settimane per la Finale e sono sette i talenti rimasti in gara per la vittoria: Jacopo, Giulia, Gaia e Nyv (cantanti); Javier, Nicolai e Valentin (ballerini). Secondo quanto riportato da, a valutare i concorrenti saranno sempre i tre organi giudicanti: giudici esterni, professori e VAR e il pubblico da casa. La nuova giuria della scuola è composta dae dall’ex leader dei Thegiornalisti,, chiamato a commentare e non a votare. Idella scuola rimangono: Rudy Zerbi, Stash dei The Kolors e Anna Pettinelli per il canto, Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens per il ballo. Pare, invece, che per la terza puntata del Seraleper le esibizioni con gli allievi.Per la diciannovesima edizione di Amici, Maria De Filippi ha inaugurato un nuovo format che rende protagonisti in gara i professori della scuola:. Anche in questo terzo appuntamento toccherà a Stash, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens cimentarsi di nuovo con la danza e il canto. A giudicare le loro performance ci saranno sempre Al Bano e Romina? Non si ha ancora l'ufficialità. Per scoprirlo bisogna guardare la puntata!Dopo ildel governo, Maria De Filippi ha preso una decisione drastica che riguarda in primo luogo i cantanti del Serale di Amici. In accordo con le disposizioni di, Presidente del Consiglio dei Ministri,. La produzione del talent ha diffuso un comunicato nel quale vengono esplicate le ragioni di tale decisione: “Come segno di rispetto alle nuove direttive indette dal governo riguardanti il nostro paese in emergenza sanitaria per il dilagarsi del coronavirus, non vogliamo si esca da casa per comprare gli album. Non vogliamo che uscite di casa per comprare i dischi. Vi aggiorneremo al più presto sulle tempistiche di uscita dei loro progetti discografici”. I fan potranno, dunque, ascoltare gli album solo sullee dovranno attendere che l’emergenza sanitaria finisca, indicativamente dopo il 3 aprile.