Iosuonodacasa: tutti i concerti in streaming su Instagram

Coronavirus: la musica non si ferma

Modà - mercoledì 11 marzo ore ore 20

Nek - mercoledì 11 marzo ore 21

Gianna Nannini - giovedì 12 marzo ore 16

Gigi D’Alessio - giovedì 12 marzo ore 18

Enrico Nigiotti - venerdì 13 marzo ore 18

Marco Masini - venerdì 13 marzo ore 21

In questo periodo l’Italia sta vivendo momenti difficili a causa dell’emergenza da. Tra le disposizioni emanate dalle autorità per evitare il contagio dal Coronavirus vi è laTutti i cantanti e i gruppi musicali dunque hanno dovutoper far si che il virus arresti la sua corsa.Matra le iniziative pensate per tenere compagnia alla gente in casa ci sono idalle loro abitazioni. Ecco il calendario di #Guarda ancheA lanciare l’iniziativa, sposata da, sono Rockol, All Music Italia, Onstage, Newsic, Frequenza italiana e altri professionisti del giornalismo. Molti artisti hanno deciso di organizzare deicasalinghi per intrattenere il pubblico a casa eEcco ildei prossimi appuntamenti di #Iosuonodacasa: