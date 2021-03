Netflix aprile 2021, le novità: film e serie Tv in uscita

Netflix, le serie tv in arrivo ad aprile 2021

• Tenebre e Ossa: 23 aprile

• Zero: 21 aprile

• Papà non mettermi in imbarazzo: 14 aprile

• The Serpent: 2 aprile

• Il sapore delle margherite, seconda stagione: 2 aprile

• La famiglia McKellan, terza parte: 5 aprile

• Snabba Cash: 7 aprile

• Suburbia killer: 30 aprile



Netflix, film in arrivo ad aprile 2021

• The Game – Nessuna Regola: 1 aprile

• 47 Ronin: 1 aprile

• Tre identici sconosciuti: 1 aprile

• Beethoven: 1 aprile

• Krampus: 1 aprile

• Chinese Zodiac: 1 aprile

• Tersanjung the Movie: 1 aprile

• The truth about Charlie: 1 aprile

• Rambo: First Blood: 1 aprile

• Brian Banks: 1 aprile

• Hasta el cielo: 2 aprile

• Concrete Cowboy: 2 aprile

• Madame Claude: 2 aprile

• Just say yes: 2 aprile

• Appena un minuto: 3 aprile

• Prendimi! : 5 aprile

• Tutte le mie notti: 8 aprile

• Have You Ever Seen Fireflies? : 9 aprile

• The Soul: 14 aprile

• Ride or Die: 15 aprile

• Ajeeb Daastaans: 16 aprile

• Into the Beat – Il tuo cuore balla: 16 aprile

• L’apparenza delle cose: 29 aprile



Ilsta per aggiornarsi con, in arrivo nel mese diPer rallegrare e tenere compagnia ai milioni di utenti che anche quest’anno trascorreranno le festività pasquali a casa, a causa delle misure di sicurezza anti Covid, la piattaforma ha infatti predisposto l’arrivo diper tutti i gusti e le età!Vediamo allora nel dettaglio quali sono le principali nuove uscite di serie tv e film, attese su Netflix per il mese di aprile 2021.Guarda anche:Tra le serie tv in arrivo sulla piattaforma di streaming più famosa al mondo, il 21 aprile debutterà, ambientata a Milano, che ha per protagonista. Ignaro della sua incredibile capacità infatti, il ragazzo si troverà ad affrontareche lo spingeranno a prendere coscienza di chi è realmente.In questa avventura il ragazzo scoprirà anche, stringendocon Sharif, Inno, Momo e Sara e riconoscendo forse anche la nascita in sé stesso di un sentimento diGli amanti delpotrebbero apprezzare, serie tv che racconta le vicende dellaalle prese con la ricerca di un misterioso e potenteche è in grado diLa trama è tratta dal bestseller della scrittrice Leigh Bardugo e racconta la storia di Alina che è costretta ad arruolarsi e a diventare così una, per salvare il suo paese minacciato dall’Tra poteri magici e scontri con diversi ostacoli, Alina scoprirà la precarietà di un mondo in cui, come gli amici e gli alleati che possono diventare terribili nemici. Riuscirà la coraggiosa soldatessa a superare ogni ostacolo per salvare il suo mondo?invece è una, incentrata sulAlspetta infatti il compito di occuparsi della figlia adolescente Sasha. Questosegue dunque da vicino le vicende dei due protagonisti che convivono nella stessa casa, manifestando tutte le comuni problematiche di chi condivide questa medesima situazione. Si tratta quindi di una sit-com che riesce ad affrontarecome è appunto quella rappresentata dal rapporto padre-figlia,Vediamo ora tuttesbarcheranno suAnche per quel che riguarda lein arrivo ci sono interessanti novità che rispondono a, in cui il mondo è stato invaso e colonizzato dache hanno costretto quel che resta dell’umanità a vivere nascosta e al riparo sottoterra., il protagonista, riuscendo a contattare via radio la ragazza del liceo, decide di sfidare i mostri, salendo in superficie, intenzionato a superare ogni difficoltà per raggiungerla.è un film dedicato agli amanti dei: una scienziata che lavora ad, conferisce per errore alla sua migliore amica queste stesse incredibili abilità. Da questo momento in poi le due donne daranno vita alla, intenzionate a salvare Chicago dal malvagioè un film che affronta il delicato tema dellae dellea questo sistema:, dopo aver appreso dell’omicidio della nipote e della sorella che si configura come una vendetta per la sua volontà di abbandonare il clan mafioso, decide didove conosce. Questo incontro lo porterà a nuove consapevolezze.Vediamo ora tuttiGuarda il video con