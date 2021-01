Cosa vedere su Amazon Prime Video: Serie tv e Film consigliati - Gennaio 2021

Amazon Prime Video: film e serie tv da vedere a gennaio 2021

Serie tv

American Gods: basata sull’omonimo romanzo di Neil Gaiman, la serie è incentrata su Shadow Moon, un uomo che viene rilasciato di prigione in seguito all’improvvisa morte dell’amatissima moglie. Durante il viaggio di ritorno continua ad avere delle strane visioni, già avute durante gli ultimi giorni di prigionia, e si ritrova improvvisamente accanto ad un uomo alquanto misterioso, Mr. Wednesday. Quest’ultimo gli chiederà di iniziare a lavorare per lui….

This is us: presentata per la prima volta sulla NBC a settembre 2016, la serie segue le vite dei fratelli Kevin, Kate e Randall e dei loro genitori, Jack e Rebecca Pearson. Fabula e intreccio non coincidono e attraverso una serie di flashback viene presentata la vita della coppia sposata che sta per avere tre gemelli e le difficili esistenze dei figli tra crisi personali e identitarie e problemi di peso.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo: prodotto da Endemol Shine Italy e basato sul programma britannico di Channel 4 Celebrity Hunted, il reality show presenta le sorti di un gruppo di fuggitivi che scappano per due settimane da una squadra di cacciatori assoldati. La squadra dei fuggitivi è composta da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, della musica e dello sport; quella dei cacciatori, invece, da ex poliziotti, esperti informatici ed ex militari delle forze speciali che si mettono sulle loro tracce per arrestarli.

The handmaid’s tale: basata sull'omonimo romanzo del 1985 di Margaret Atwood, la serie è ambientata in un futuro distopico, non troppo lontano nel tempo, in cui il tasso di natalità è precipitato a causa delle infezioni trasmesse sessualmente e dell'inquinamento ambientale. In questo caos, il governo religioso teocratico, totalitario e fondamentalista della "Repubblica di Galaad" crea nuove regole.

The Good Doctor: basata nell'omonima serie prodotta in Corea del Sud nel 2013, la serie racconta la vita di Shaun Murphy, un giovane chirurgo con autismo e sindrome del savant che si trasferisce in una nuova città per entrare a far parte del prestigioso dipartimento di chirurgia dell'ospedale San José St. Bonaventure.

Film

I Am Greta: diretto da Nathan Grossman, il docufilm segue la vita dell’attivista per il cambiamento climatico Greta Thunberg.

La stanza: regia di Stefano Lodovichi, il thriller racconta la storia di Stella, donna con il cuore a pezzi per via del difficile rapporto con il marito Sandro. Un giorno entra nella loro vita Giulio, uno sconosciuto che sembra conoscerla molto bene.

One night in Miami…: la pellicola racconta un incontro immaginario tra Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown e Sam Cooke in una stanza d'albergo di Miami nel febbraio 1964. Presentato in anteprima al Festival del cinema di Venezia a settembre 2020, il film ha ricevuto critiche positive e avuto successo in tutto il mondo.

Weekend: diretto da Riccardo Grandi, il film racconta la storia di quattro giovani rimasti bloccati in un rifugio di montagna durante una tempesta di neve. Per mettersi in salvo devono risolvere un inquietante mistero: scoprire chi di loro ha commesso un terribile crimine in passato.

Sul più bello: diretto da Alice Filippi e basato sull’omonimo romanzo di Eleonora Gaggero, il film è una vera e propria fiaba contemporanea piena di ironia e gusto estetico pop. La protagonista è Marta, diciannovenne rimasta orfana durante l’infanzia e affetta da una malattia inguaribile. Nonostante le vicissitudini della vita e i problemi di salute, conduce una vita all’insegna della positività. Un giorno decide di conquistare il cuore di un ragazzo, il bello tra tutti, il famoso Arturo.

Ilè da poco iniziato e tutti hanno ripreso la propriafatta di impegni scolastici, universitari e lavorativi. Tra unae una, però, si trova sempre il tempo per fermarsi e rilassarsi un po’ con uno una. La piattaformaha recentemente aggiornato il suocon nuovi contenuti pronti per essere guardati.Vediamo insieme cosa potresti guardaresulla piattaforma di video streaming diCapita anche a te di rimanere ore e ore a fissare ipresenti sullesenza riuscire a decidere cosa vedere? Per aiutarti a risolvere questoabbiamo pensato di presentarti unapiù interessanti che potresti vedere durante il mese di. Dalla serie tv “” al documentario dedicato a”, dal thriller psicologico di” alla reality competition “” con i volti più famosi della tv e della musica italiana. Vediamo insieme ie le