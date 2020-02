Achille Lauro: le curiosità sul cantante che ha conquistato Sanremo

Achille Lauro, tutte le curiosità sull’artista

Nude-look a Sanremo

La spiegazione dell'esibizione su Instagram

La complicità di Gucci

Achille Lauro e.. il Super Bowl?

Achille Lauro star del web dopo Sanremo 2020

Rolls Royce, inno all’ecstasy?

I rapporti con la famiglia

La sua esperienza a Pechino Express

I tatuaggi

Dopo il grande successo di “Rolls Royce”,è tornato a Sanremo con “ Me ne frego ” e ha letteralmente annichilito la platea dell’Ariston sfoggiando un originale nude-look. Salendo sul palco spoglio di vestiti, convenzioni e tabù – come qualcuno ha scritto su Twitter – ha distrutto in solo gesto secoli di machismo. Ecco tutte le curiosità sull’artista di cui tutta Italia sta parlando.Considerato il pioniere della samba trap, una variante della trap in chiave latina, si è addentrato anche nel mondo del rap underground e in quello del punk rock. Noto per i suoi lavori nell'underground hip hop, ha preso parte anche alla scorsa edizione del Festival di Sanremo, con il brano Rolls Royce. Ecco tutte le curiosità!Smalto viola, eyeliner nero, matita sfumata un mantello di velluto nero bordato di oro. Sul suo profilo Instagram ha detto di essersi ispirato al. Con il suo look ha sconvolto decisamente il pubblico di Sanremo 2020, ma dovevamo aspettarcelo. In un’intervista aveva detto: “Voglio mettere a disposizione di quel palcoscenico la mia idea di performance artistica. Ho deciso di osare, di azzardare, qualcuno potrà dire che sono pazzo: sono disposto a correre il rischio, certo che chi non comprenderà avrà comunque il mio rispetto. Per tutto il resto…”.Con un post su Instagram ha spiegato le motivazioni dietro al suo gesto. "San Francesco. La celebre scena attribuita a Giotto in una delle storie di San Francesco della basilica superiore di Assisi", scrive il cantante a commento della foto. "Il momento più rivoluzionario della sua storia in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà".Nella sua artistica messinscena sul palco di Sanremo, Achille Lauro ha avuto un complice non da poco: l'esclusiva casa di moda Gucci. Il doppio look sfoggiato all'Ariston era infatti firmato dalla griffe diretta da Alessandro Michele. Il cantante ha indossato una cappa in velluto nero con ricami floreali in paillettes, per poi svelare un succinto body con shorts in mesh nude ricamato di strass.La sua caratteristica performance non ha lasciato indifferenti neanche i The Jackal, che hanno notato qualche somiglianza tra il look di Achille Lauro e quello delle sue "colleghe" Shakira e Jennifer Loper nella recente manifestazione di apertura del Super Bowl. Hanno così pubblicato un meme diventato virale in pochi minuti.Subito dopo la prima serata di Sanremo 2020, Achille Lauro è stato il più cercato su Google. I trend di Google poco dopo le 22 di ieri, 4 febbraio, segnavano un picco intenso su: “Achille Lauro”. L’hastag #achillelauro su Instagram vanta quasi 50mila postIl programma televisivo Striscia la notizia ha dedicato molteplici servizi a Lauro nel corso dell’edizione 2019 di Sanremo. In particolare la redazione televisiva sosteneva che la canzone presentata da Lauro fosse un vero e proprio “inno all’ecstasy” dal momento che alcune pastiglie di MDMA hanno impresso il logo della Rolls-Royce. Lauro ha sempre però smentito ogni riferimento alle droghe nel suo testo.È andato a vivere con il fratello maggiore all’età di 14 anni, allontanandosi così dalla famiglia che si sarebbe trasferita in un’altra città. Come dichiarato in alcune interviste, il cantante è riuscito a mantenere i rapporti con la madre, attuale amministratrice dell’agenzia di Lauro, mentre ha chiuso i rapporti con il padre.Nel 2017 ha partecipato allo show Pechino Express riuscendo a posizionarsi terzo. Molto discusso il suo litigio con l’ex-showgirl Antonella Elia che gli ha urlato contro: "Io faccio televisione da 30 anni e tu sei nato ieri...e forse sparisci domani”.Achille Lauro ha il corpo ricoperto di tatuaggi. Sulla guancia destra c’è la scritta “Pour l’Amour” (Per l’amore), titolo del quinto disco e sotto l’occhio ha inoltre anche un cuoricino. Sulla guancia sinistra ha invece tatuata la parola "Scusa". Sul petto ha, invece, un enorme dragone in stile giapponese con accanto un’aquila con ali spiegate. poco sotto il collo due scritte in corsivo, quella sul lato destro è "Blood" (Sangue). Sotto l’ombelico si è fatto tatuare un’auto sportiva con dietro delle palme. Sul tricipite si è fatto disegnare una silhouette femminile in atteggiamenti sensuali, mentre sull'avambraccio ha la scritta "Familia” e sulla mano destra ha il viso di una tigre che ruggisce. Sulle dita delle mani, infine, ha la scritta "Pulp" e dei simboli come cuori e croci.