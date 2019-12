Sanremo Giovani 2019: finalisti, quando e dove vederlo

I finalisti, giuria e canzoni in gara

Avincola -"Un rider"

-"Un rider" Eugenio in Via Di Gioia - "Tsunami"

- "Tsunami" Fadi -"Due noi"

-"Due noi" Fasma -"Per sentirmi vivo"

-"Per sentirmi vivo" Jefeo -"Un, due, tre stella"

-"Un, due, tre stella" Leo Gassmann - "Vai bene così"

- "Vai bene così" Marco Sentieri -"Billy Blu"

-"Billy Blu" Réclame -"Il viaggio di ritorno"

-"Il viaggio di ritorno" Shari -"Stella"

-"Stella" Thomas -"Ne 80"

Come vedere la finale di Sanremo Giovani 2019 in chiaro e in streaming

Ci sarà oggi la finale di, la gara che anticipa il grande Festival della musica italiana. La competizione adesso è riservata ai 10 cantanti rimasti in gara, di cui solo 5 si esibiranno durante lanella sezione. Altri due artisti saranno scelti all’interno didalla Commissione Artistica, mentre salirà di diritto sul palco dell’Ariston la vincitrice di Sanremo Young,Al centro della serata le sfide tra i 10 giovani che hanno superato le semifinali di “Sanremo Giovani a ItaliaSì!". La serata è strutturata in cinque duelli diretti per eleggere ciascuna nuova proposta per il Festival.I 10 finalisti (in ordine alfabetico) e le canzoni in gara sono:A condurre la trasmissione sarà Amadeus, insieme a una super giuria formata dachiamata con i suoi voti a contribuire al verdetto finale della serata. Il voto dei super giurati si sommerà a quelli della, della(presieduta da Amadeus) e al(ciascuna giuria avrà lo stesso peso, il 25%, sul risultato finale).Sanremo Giovani sarà una serata di canzoni e verdetti, ma anche di memoria e spettacolo. Da quanto scritto nel comunicato, Amadeus si muoverà tra canzoni, votazioni e dialogo con i super giurati, inevitabilmente invitati a ricordare, sul filo del divertimento, le loro esperienze sanremesi, che rappresentano alcuni dei momenti che hanno fatto la storia del Festival. La finale andrà in onda alle 21,30 su. La puntata sarà anche disponibile in live streaming su pc o mobile su