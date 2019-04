10 curiosità che non sapete su Billie Eilish

La giovane cantante Billie Eilish , nata a Los Angeles il 18 dicembre del 2001, proviene da una famiglia di artisti: la madre Maggie Baird ed il padre Patrick O’Connell sono infatti due attori, sceneggiatori e musicisti.

A soli 11 anni Billie inizia a scrivere le sue prime canzoni ispirandosi al fratello maggiore Finneas O’Connell, membro di una band.

Vediamo quindi le 10 curiosità che la riguardano e che forse non tutti conoscono.

Gli studi

L’arrivo del successo

Il fratello

Quanto è alta Billie Eilish?

Premiata come una delle icone giovanili

No al music business

La sua figura di riferimento

Le origini

Le passioni

Uno stile tutto suo

Fino all’età di 8 anni la cantante ha studiato unicamente a casa e successivamente ha iniziato a far parte del Los Angeles Children’s Chorus.Il primo incredibile successo della cantante è arrivato nelcon la canzone, scritta proprio dal fratello.La canzone ha avuto un successo immediato poiché ha ricevuto più diNella ragazza lancia il suo nuovo singolo, sempre in collaborazione con il fratello. Inoltre Billie ha raccontato alla stampa che i due hanno passato gran parte del 2018 a scrivere canzoni in viaggio e, una volta raggiunta Los Angeles, a registrarlo.La giovane cantautrice, mentre ha raggiunto alti livelli di successo, non si può certo dire lo stesso della statura: è alta, ovvero quella compresa tra i nati nel 1995 ed i nati nel 2010.Billie ha dichiarato di, sebbene abbia sempre desiderato lavorare nel mondo della musica.La giovane si è ispirata alla famosa cantautrice statunitenseIl vero nome della ragazza è, ed ha originiBillie è una grande amante della, poiché per lei una canzone non può essere considerata tale se non è possibile ballarci sopra. Questa convinzione è alla base ad esempio della canzone “Ocean Eyes”, creata proprio per essere ballata.Le sue canzoni, come avrete notato, presentano sempre una nota di, unita allo, con l’aggiunta di