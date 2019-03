The Voice 2019: Elettra Lamborghini e Gué Pequeno tra i giudici

Il famoso programma Rai, concorrente di Amici e di X Factor, giunto alla sua sesta edizione, ha finalmente rivelato i suoi giudici per quest’anno. Condotto da Simona Ventura, veterana alla conduzione dei programmi Rai, la giuria di quest’anno sarà composta da membri veterani della musica e dei talent, Morgan e Gigi D’Alessio, e da cantanti molto “in” tra i giovani, quali Elettra Lamborghini e Gue Pequeno.

Il programma rai verrà trasmesso in prima serata a partire dal 12 aprile.

Ma andiamo a vedere più da vicino i membri della giuria.

Elettra Lamborghini

Gue pequeno

Morgan

Gigi D’Alessio

La ventiquattrenne bolognese è la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della omonima casa automobilistica. Famosa sui social in tutto il mondo per aver partecipato a diversi programmi televisivi, come Super Shore, Riccanza e il Geordie Shore, ha sfondato nel mondo della musica reggeaton con il suo singolo ”Pem Pem” e con la sua ultima creazione musicale “Mala”.Il cantante, conosciuto agli albori della sua carriera con lo pseudonimo di Guercio, inizia la sua carriera nel 1997 con Jake la Furia, con il quale creerà i Club Dogo, noto gruppo musicale con il quale scriverà diversi singoli e brani. Nel 2018entra ufficialmente nella Billion Headz Music Group, etichetta discografica fondata da Sfera Ebbasta e Charlie Charles. Creatore di una marca d’abbigliamento, la Zen, Gue ha sempre sperimentato e variato il suo stile musicale. Sarà interessante vedere come si comporterà da giudice.L’icona televisiva popolare, entrata nel guinnes dei primati per essere il giudice che ha vinto più edizioni di X Factor nel mondo, debutterà per la prima volta nel programma rai. Visti i suoi precedenti non dubitiamo delle sue capacità di giudice e ci chiediamo che piega potrà prendere la trasmissione con lui e se riuscirà ad affermarsi anche sul palco di The Voice.Il celebre cantante napoletano, vincitore di 3 dischi diamante, oltre cento dischi di platino e con 26 milioni di album venduti, è certamente un pezzo grosso della musica italiana.Studioso di musica già in tenera età, ottiene il diploma di pianoforte a 21 anni al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. Di lì a poco inizierà la sua carriera musicale finendo per sfondare in brevissimo tempo nel mondo della musica italiana. Alla sua prima esperienza in un talent ci chiediamo se riuscirà a portare un suo concorrente alla vittoria.Riccardo Caracci