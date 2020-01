Data di uscita delle materie maturità 2020: quando sarà?

Materie maturità 2020: data di uscita

Uscita materie maturità 2020, date dell'annuncio del Miur

Maturità 2007 : 17 Gennaio

: 17 Gennaio Maturità 2008 : 08 Gennaio

: 08 Gennaio Maturità 2009 : 21 Gennaio

: 21 Gennaio Maturità 2010 : 15 Gennaio

: 15 Gennaio Maturità 2011 : 31 Gennaio

: 31 Gennaio Maturità 2012 : 20 Gennaio

: 20 Gennaio Maturità 2013 : 28 Gennaio

: 28 Gennaio Maturità 2014 : 31 Gennaio

: 31 Gennaio Maturità 2015 : 27 Gennaio

: 27 Gennaio Maturità 2016 : 28 gennaio

: 28 gennaio Maturità 2017 : 30 Gennaio

: 30 Gennaio Maturità 2018 : 31 Gennaio

: 31 Gennaio Maturità 2019: 18 Gennaio

Data uscita materie maturità con il nuovo ministro

Gennaio è il mese che tutti i maturandi aspettano perché è un momento strategico. Entro il 31, infatti, vengono (solitamente). Un momento ancora più importante a partire dalla riforma, dato che con i cambiamenti dell'esame è possibile che le tracce siano miste (come è successo lo scorso anno) e cheA questo punto è strategico capire non soloEcco perché non siete più nella pelle per conoscereAbbiamo, tuttavia, notizie non ottime da darvi: infatti, ad oggi,Questo vuol dire che, al momento, non sappiamo. Tuttavia, ci sono alcuni punti fermi che possiamo condividere con voi: ogni anno le materie escono entro e non oltre il 31 gennaio, in una data unica per la seconda prova e per le materie esterne. Le materie vengono decise dal Miur e sono indicate con decreto ministeriale, che pazientemente aspettiamo.In passato è stata consuetudine di alcuni ministri annunciare, condividendo poi l'elenco delle materie dei principali indirizzi scolastici anche attraverso i canali social del Miur (Facebook, Twitter, Instagram). Forse anche quest'anno andrà così, quindi occhi e orecchie bene aperti!Per farvi un'idea, possiamo guardare le date dell'annuncio del Miur negli anni precedenti. Da quello che potete vedere dall'elenco sotto,. Questo vuol dire che probabilmente ci sarà ancora da aspettare:I più informati di voi sanno di certo che, durante le vacanze di Natale, c'è stato un "passaggio di consegne", già sottosegretario proprio durante Fioramonti. Visto il rapido cambiamento e la designazione quasi immediata della Azzolina da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in tanti si chiedono se il nuovo ministro entrerà effettivamente in carica in tempo per scegliere le materie di maturità e firmare il decreto entro gennaio. Di sicuro, il Miur cercherà in ogni modo di rispettare i tempi tecnici perché tutte le procedure che porteranno agli esami vadano a buon fine senza ritardi. Per il resto,