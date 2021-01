WhatsApp, il Garante della Privacy potrebbe intervenire

Garante della Privacy: potrebbe intervenire sull'aggiornamento WhatsApp

L’ultima informativa sulle nuove regole di WhatsApp: infatti è inutile girarci intorno, WhatsApp è di fatto una delle app principali, se nonEd è proprio per questo che i cambiamenti nel suo regolamento hanno generato così tanto fermento,Scopriamone di più.“Il messaggio con il quale WhatsApp ha avvertito i propri utenti degli aggiornamenti che verranno apportati, dall’8 febbraio, nei termini di servizio – in particolare riguardo alla condivisione dei dati con altre società del gruppo – e la stessa informativa sul trattamento che verrà fatto dei loro dati personali, sono poco chiari e intelligibili e devono essere valutati attentamente alla luce della disciplina in materia di privacy“, fa sapere. “Il Garante ritiene che dai termini di servizio e dalla nuova informativa non sia possibile, per gli utenti, evincere quali siano le modifiche introdotte, né comprendere chiaramente quali trattamenti di dati saranno in concreto effettuati dal servizio di messaggistica dopo l’8 febbraio – si legge nella nota -. Tale informativa non appare pertanto idonea a consentire agli utenti di WhatsApp la manifestazione di una volontà libera e consapevole”. Ma siamo sicuri che questo cambiamento di condizioni messo in atto da WhatsApp ci riguardi?Tuttavia questa smania di intervenire da parte del Garante della Privacyin quanto il cambiamento, come spiegato anche su Wired e da molti osservatori, tra cui Enrico Ferraris, avvocato specializzato in materia digitale,Infatti, che fa sapere: “Stiamo esaminando l’annuncio del Garante relativo all’aggiornamento dell’informativa sulla privacy di WhatsApp. Vogliamo che sia chiaro che l’aggiornamento dell’informativa sulla privacy non influisce in alcun modo sulla privacy dei messaggi scambiati con amici o familiari e non richiede agli utenti italiani di accettare nuove modalità di condivisione dei dati con Facebook. Questo aggiornamento fornisce, invece, ulteriore trasparenza su come raccogliamo e utilizziamo i dati, oltre a chiarire le modifiche relative alla messaggistica con le aziende su WhatsApp, che è facoltativa. Restiamo impegnati a fornire a tutti in Italia una messaggistica privata, crittografata end-to-end“.