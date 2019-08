Videogiochi: i magnifici 7 consigliati per l'estate 2019

Fire Emblem Three Houses: Nintendo

Uscita: Disponibile

Genere: Strategico a turni

Piattaforme Nintendo Switch

Publisher: Nintendo

PEGI: 12

Wolfenstein: Youngblood

Uscita: Disponibile

Genere: Sparatutto

Piattaforme: Xbox One, PC, PS4, Switch

Publisher: Bethesda

PEGI: 18

Bloodstained: Ritual of the night

Uscita: Disponibile

Genere: Azione/piattaforme

Piattaforme: Xbox One, PC, PS4, Switch

Publisher: 505 Games

PEGI: 12

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Uscita: Disponibile

Genere: Gioco di Ruolo

Piattaforme: PC, PS4

Publisher: Square Enix

PEGI: 16

Control

Uscita: 27 agosto

Genere: Avventura

Piattaforme: PC

Publisher: 505 Games

PEGI: 18

Horace

Uscita: Disponibile

Genere: Platform

Piattaforme: PC

Publisher: 505 Games

PEGI: 12

Defector

Uscita: Disponibile

Genere: Film interattivo VR

Piattaforme: PC

Publisher: Oculus Studios

PEGI: 12

Ad agosto quello che sicuramente non manca è il, ma se nell’ultimo periodo siete stati assorbiti dagli esami più o meno importanti e non avete avuto il tempo neanche di dare un’occhiata in giro per vedere cosa è uscito e come investire i vostri sudati risparmi, ecco unaLo strategico a turni per eccellenza di casafinalmente ha visto la luce dopo tanta attesa da parte dei fan.In questo nuovo capitolo dovremo scegliere di prendere il controllo di, vestendo i panni di, un mercenario che si è ritrovato a dover addestrare le reclute dell’Accademia Militare sia nella vita scolastica, che sul campo di battaglia. Naturalmente ogni allievo avrà le sue abilità e con l’incremento dell’esperienza acquisirà nuovi poterei e tecniche di combattimento. Naturalmente, visto che ogni fazione vedrà il conflitto in cui si trova in maniera diversa, caratteristica che stimola a finire il gioco con tutte e tre le fazioni per poterlo assaporare al 100%. Per finirlo armatevi di pazienza e molto tempo, perché per fare tutto sono richieste circa 100 ore di gioco.Ambientato molti anni dopo gli eventi dell’ultimo epsiodio,è – contrariamente agli altri episodi – incentrato sulla. Ambientato negli, la storia si basa sulle avventure diin circostanze misteriose, con una trama che ad approfondire alcuni punti cruciali della serie, che chi ha già giocato gli altri titoli apprezzerà maggiormente. Anche se il gioco possiede, si potrà scegliere se in alcune circostanze sia più intelligente ricorrere alle capacità mimetiche della tuta stile Predator per un approccio più stealth, oppure a delle silenziose armi bianche come delle asce da lancio., con aree sia all’aperto che al chiuso che, per la loro struttura, varieranno non poco il gameplay.Dopo aver lasciato Konami,. Ovviamente la sua intenzione era quella di realizzare, titolo che nel 1997 gli ha permesso di sedersi al tavolo dei grandi game director. La storia narra di Miriam, un’orfana cresciuta con degli alchimisti i quali le hanno insegnato il potere di incanalare l’energia demoniaca, tramite i cristalli magici che ha nel corpo. Nei panni di, lo scopo del gioco sarà di vendicarci di, colui che ci ha fatto sprofondare in coma per anni e. Il gioco è un, ma con tutte quelle aggiunte di cui la serie Konami sentiva la mancanza. Bellissimo graficamente, ici metteranno pochi minuti a ritrovare tutti gli automatismi della serie, con l’idea ben chiara di esplorare il più grande castello mai realizzato rispetto ai titoli Konami. Per fortuna ci sono dei. I nemici sono tosti, specialmente i boss di fine livello, scoprirete ben presto che ancheIl fatto di dover ritornare più volte sui propri passi per finire dial 100% e che i nemici in ogni stanza si rigenerano se vi allontanate troppo, è un altro elemento che contribuisce sia alla longevità del gioco, che alla sua difficoltà., e sarà fondamentale utilizzare tutto al momento giusto per sconfiggere non solo i boss di fine livello, ma anche i nemici comuni.arricchisce ancora di più il titolo con una storia davvero immersiva. Un’espansione adattissima per il single player tanto quanto per essere giocata in cooperativa, con un numero incredibile non solo di quest da completare, ma anche diche vanno a integrarsi a tutto quello (ed è tanto) già presente nel gioco fino ad ora.nell’avventura principale, con svariate decine di ore necessarie per il suo completamento. Ci sarà tanto, tantissimo da esplorare, centinaia di personaggi con cui parlare alla ricerca di indizi, un numero imprecisato di combattimenti, ma soprattutto ci saranno tante emozioni, per quella che dovrebbe essere (e in realtà lo è), che svolge egregiamente il compito di apripista per gli ultimi colpi di scena di FFXIV.In questa avventura originale e suggestiva, dovremo impersonare, un detective al comando di una speciale organizzazione, il cui compito è entrare in contatto. Con al suo fianco, Jesse dovrà affrontare la, in grado di prendere possesso di altre creature e manovrarle a suo piacimento, creatura che ha preso letteralmente il controllo della sede dell’agenzia di Jesse., per cui oltre alla missione principale, potremo intraprendere, che avranno lo scopo di approfondire la storia del FBC (Federal Bureau of Control), l’agenzia di Jesse.e la combinazione dei poteri telecinetici di Jesse con cui potremo interagire con lo scenario di gioco e la sua arma, darà vita a tattiche del tutto particolari durante i combattimenti., per cui se è un’avventura con toni nuovi e frizzanti quello su cui volete cimentarvi quest’estate, Control è senza dubbio un buon candidato.Non di solo super produzioni vive il giocatore, una linea di pensiero che forse con i varie shop online di titoli indie per Playstation, Xbox, Nintendo Switch e PC per molti è scontata, ma che Horace ancora una volta conferma., in un mix di ambienti che porteranno il piccolo robot Horace a scoprire il mondo e meccanismi sempre più nuovi. Non stiamo parlando di un platform di altissimo livello come Bloodstained precedentemente descritto, ma di una piccola produzione che trasmette la voglia di fare del team di sviluppo e fa riscoprire le emozioni dei primi videogiochi in cui ci si è imbattuti. Horace è divertente, vario, imperfetto naturalmente e con un stile grafico non all’avanguardia, ma se volete qualcosa di nuovo sul genere Horace potrebbe essere una piacevole sorpresa.Titolo, Defector è stato sviluppato appositamente pere si tratta di una. Curiosi? Del resto la ricetta si presenta ricca di azioni a tutta adrenalina con sparatorie e inseguimenti vari, per cui un po' di curiosità è più che lecita., che non sono tantissime è vero, ma del resto ci sono giochi o esperienze VR che durano molto meno, per cui per il momento accontentiamoci. Il gioco è tutto in inglese, quindi se non avete dimestichezza con la lingua siete avvertiti,A livello grafico la potenza dell’Oculus di vede tutta, specialmente se si utilizza la versione per “pompata”, inoltre sono previste moltissime opzioni per gestire la rotazione della camera e i vari effetti VR.