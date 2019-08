Videogiochi: i migliori titoli in uscita nell'autunno 2019

Gears of War 5



Uscita : 10 settembre

Genere : Sparatutto

Piattaforme : Xbox One

Publisher: Microsoft



FIFA 20: Electronics Arts



Uscita : 27 settembre

Genere : Calcio

Piattaforme : PC, PS4, Xbox One, Switch

Publisher: Electronics Arts



The Legend of Zelda: Link's Awakening



Uscita : 20 Settembre

Genere : Gioco di ruolo

Piattaforme : Nintendo Switch

Publisher: Nintendo



Borderlands 3



Uscita : 13 settembre

Genere : Sparatutto

Piattaforme : PC, PS4, Xbox One

Publisher: 2K Games



Ghost Recon Breakpoin



Uscita : 4 ottobre

Genere : Sparatutto

Piattaforme : PC, PS4, Xbox One

Publisher: Ubi Soft



Call of Duty Modern Warfare



Uscita : 25 ottobre

Genere : Sparatutto

Piattaforme : PC, PS4, Xbox One

Publisher: Activision



Grid



Uscita : 11 ottobre

Genere : Guida arcade

Piattaforme : PC, PS4, Xbox One

Publisher: Kochmedia



Luigi’s Mansion 3



Uscita : 31 ottobre

Genere : azione

Piattaforme : Nintendo Switch

Publisher: Nintendo



NBA2K20



Uscita : 6 settembre

Genere : Basket

Piattaforme : PC, PS4, Xbox One, Switch

Publisher: 2K Games



Se seguite un minimo il mondo deisapete sicuramente che si sta avvicinando la, la manifestazione più importante a livello europeo, dove tutti i publisherche vedranno la luce. I titoli annunciati o di cui si sono comunicate altre informazioni, elencarli in un solo articolo sarebbe impossibile, per cui abbiamo deciso di segnalarvi quelli che secondo noi sonoche vedranno la luce nei primi mesi dopo le vacanze estive.Gears of War è sicuramenteper la console, che fin dalla prima apparizione su Xbox 360 è stato acclamato ad ogni sua uscita. Anche stavolta ci troveremo davanti a una campagnaavvincente e con una storia mozzafiato, che una volta finita non si farà rimpiangere dalla modalità. Il multiplayer di Gears è sempre stato, e anche in questo caso sarà indispensabile conoscere perfettamente ogni aspetto di ogni mappa. Graficamenteda quello che si può percepire, in Gears 5 è presente anche una, per far capire ai neofiti cosa aspettarsi nelle varie arene. Nella modalità multiplayer Arcade, sarà possibile selezionare, ognuno con diverse caratteristiche, particolarità che permetterà di effettuaredurante lo scontro, a differenza della versione multiplayer normale dove ogni personaggio è identico e si sceglie solamente una. Durante gli scontri sarà possibile acquistare armi in tempo reale armi aggiuntive,accumulati ad ogni uccisione.Per gli appassionati dil’inizio dell’anno scolastico si collega subito, difficile immaginare di mettersi chini sui libri senza sapere che a fine sessione di studio si prende il pad in mano e ci si prende il controllo della. Tre le numerosissime novità dici saranno un maggiore personalizzazione dei giocatori, presentazioni ancora più emozionanti e. L’editor Virtual Pro permetterà anche di assegnare nuovi ruoli (terzini fluidificanti, mezze punte e ali) dedicati alle strategie d’attacco, che richiederanno un, che potranno contare anche su nuovi parametri fisici. Rivisti anche gli, dove i giocatori si muoveranno più fluidamente, con una migliore gestione degli spazi e con una reazione al contrasto fisico ampiamente migliorata. Queste sono solo alcune delle novità di FIFA 20, che tra le licenze ci sarà come, sostituita per motivi di diritti con il nome diDopo ventisei anni, una dei capitoli dipiù significativi arriva finalmente. Rivisto e corretto nella veste grafica, Link’s Aweking è un’avventura che non risente degli anni, risultando ancora super attuale e con enigmi e dungeon che non hanno niente da invidiare a giochi nuovi di zecca. Come da tradizione per l’epoca,, che gli verranno consegnati nei primi minuti di gioco. La visuale è completamente, ma non temete per l’impatto grafico, il gameplay vi farà presto dimenticare l’esistenza della visuale in da dietro di Breath of the Wild, e dopo i primi combattimenti sarete catapultati con la testa, alle prese con i bisogni della gente, enigmi vari e soprattutto alla ricerca dell’oggetto giusto da dare alla persona giusta. Il gioco è tutto in italiano e ci vorranno circa una ventina di ore di gioco per completarlo. Per gli appassionati saranno sicuramente tra leIl 2019 è l’hanno anche del ritorno di Borderlands uno degli, che in questosfoggia una grafica da urlo e un gameplay super dinamico. Un numero incredibile di armi da utilizzare, tanti pianeti da esplorare e come nei due capitoli precedenti, tanta, tantissima azione. Graficamente è stato, che contribuirà a enfatizzare le location che si incontreranno nel gioco che andranno da gigantesche foreste a metropoli futuristiche, tutti di dimensioni ampiamente sopra la media. All'appello ci saranno: una sirena, un robot, un soldato che combatte con un mech armato fino ai denti e una spia. Da quanto abbiamo capito Borderlands 3, mostrando nell’HUB centrale da dove si possono raggiungere le varie location le armi sbloccate anche dagli altri giocatori e i progressi di gioco.Nuovo episodio dello, il nuovo Ghost Recon promette di non tradire le aspettative. Non mancano, ci saranno degli oggetti curativi per ristabilire la stamina che altro non è che la forma fisica, che quando è basso non si va da nessuna parte anche se si è armati fino ai denti. Ci saranno anche dellesotto forma di, dove potremo gestire tutto l’equipaggiamento, curarci, migliorare armi e oggetti e. Come potete immaginare il gioco dà il meglio, soprattutto per affrontare i nemici che UBi Soft promette che saranno di moltissime tipologie e con un’intelligenza artificiale di ultima generazione.per Call of Duty con Modern Warfare, riscritto quasi completamente e con un multiplayer davvero esaustivo. Innazitutto per il(vero fulcro del gioco), per cui non abbiate timore di lag e cadute di connessione indipendenti dalla vostra volontà. Come modalità ci saranno il tradizionaleche comprenderà anche l’utilizzo di svariati mezzi. Tra le caratteristiche più apprezzate c’è il fatto ch sarà possibile, le armi saranno ancora(rinculo compreso), movimento dellae molto altro. La struttura delle mappe permette al giocatore di arrivare anche a posizioni sopra elevate particolarmente strategiche, costringendo i giocatori aper capire quali sono le posizioni di appostamento più vantaggiose. Presente naturalmente la campagna single player, che come al solito dura una manciata di ore e in sostanza fa da “riscaldamento” per quello che è il vero gioco: il multiplayer! Probabilmente il più bello della serie!Codemaster torna in pista con, storica serie di gioco di guida arcade che anche in quest’ultimo capitolo tiene ben saldi. Non aspettatevi per tanto una simulazione con 1000 macchine e settaggi da ingegneri, in Grid si prende e si corre,. Non allarmatevi, qualche regolazione c’è, potrete decidere la difficoltà di gioco, il comportamento della vettura e poco altro, opzioni che per questo genere di gioco sono più che sufficienti.quindi, ma delle sane gare singole che variano per piste e vetture da impiegare., che avranno un grado di sopportazione/pazienza personalizzato, per cui se saremo troppo aggressivi o giocheremo troppo “” daremo vita a una rivalità dove la correttezza di guida passerà in secondo piano. Graficamente povero per quando riguarda la realizzazione delle auto, Grid, muovendo una quantità di dati non indifferente, guadagnano in dettagli e soprattutto in fluidità di gioco., il fratello di Mario che nelle sue avventure ha un ruolo in secondo piano ma che da qualche anno ha una serie tutta sua che si sta confermando sempre più dii successo. Il terzo episodio sarà sicuramente, che mixerà sapientemente momenti di azione con elementi puzzle. Questa volta Luigi dovrà, cercando di catturare tutti ie cercando ovviamente di sopravvivere. Per farlo Luigi potrà contare su varie tecniche grazie ad un’aspirapolvere di ultimissima generazione, mentre ad aiutarlo a risolvere i numerosi puzzle ci sarà una versione “gommosa” di Luigi, che potremo controllare alternandolo con l’originale.Immancabile come ogni anno e questa volta con Anthony Davis e Dwyane Wade in cover,torna in grande stile. Graficamente immenso da quello che si può vedere nei vari trailer che girano per la rete, purtroppo, quello che è sicuro è che come ogni anno sarà il punto di riferimento del genere. Se volete avere un assaggio qualche settimana prima,, con all’interno alcuni elementi delle modalità La Mia Carriera e Il Mio Giocatore.