Estate 2019: ecco i gadget tecnologici da mettere in valigia

Crosscall Trekker X4: lo smartphone indistruttibile con funzioni di Action Cam

Prezzo: 749 Euro

KIppy EVO: perfetto per qualsiasi animale

Prezzo: 69 Euro.

Kindle Oasis: il miglior schermo di sempre su un eBook e nuova tecnologia e-ink

Prezzo: 249,99 Euro (versione 8 GB), 279,99 (Versione da 32 GB) e 339,99 (versione 32 GB e dati mobili).

Xiaomi Redmi AirDots: gli auricolari wireless alla portata di tutti

Prezzo: 29,90 Euro.

JBL Charge 4: Lo speaker bluetooth da non lasciare mai a casa

Prezzo: 139,99 Euro.

Sony RX100 VI: la fotocamera dalla messa a fuoco super rapida

Prezzo: 1300 Euro.

Jabra Elite 85h: le cuffie con tre livelli di riduzione del rumore

Prezzo: 299 Euro.

Eelo Cyglo: lo zaino con display per far sapere dove vai

Prezzo: 49,99 Euro.

Indigo Lock K300: il lucchetto che si apre con l’impronta digitale

Prezzo: 59,99 Euro.

Nintendo Switch: la console portatile di ultima generazione per giocare ovunque

Prezzo: da 279,98 Euro.

Finalmente è arrivato agosto, mese di ferie e viaggi, insomma, di vacanza! Andare in vacanza senza portarsi dietro qualcosa di tecnologico al giorno d’oggi è impensabile, serve lo smartphone per essere sempre connessi in qualsiasi luogo noi ci troviamo, la fotocamera per fare le foto, le cuffie o lo speaker bluetoooth per ascoltare la musica in spiaggia e così via. Per aiutarvi a scegliere cosa mettere in valigia sacrificando prezioso spazio, abbiamo identificato i 10 migliori gadget che secondo noi non devono mancare nel vostro bagaglio.Dimenticati glicon un design orribile e prestazioni medio-basse, ilè stato sviluppato proprio per sfatare questo mito. Naturalmente è evidente che non può competere a livello di estetica e compattezza con i top di gamma dei brand straconosciuti, non si può negare neanche che sia grande e abbastanza scomodo da utilizzare con una mano, ma le sue caratteristiche lo rendono. Iniziando dall’impermeabilità, certifcata IP68 e garantita da sportelli stagni che sigillano lo smartphone da qualsiasi infiltrazione, passando all’indistruttibilità dalle cadute da qualche metro o dalla bici/moto di turno fino alla resistenza alle temperature da -25 e + 50 gradi. Calcolate che sotto i 0 gradi molti smartphone soffrono. A livello di hardware stiamo parlando di un. Nessuna prestazione da top di gamma uscito nelle ultime settimane quindi, ma neanche appena sufficiente come i precedenti rugged phone. Punto di forza in assoluto oltre a quelli sopra descritti è la possibilità di utilizzarlo come. Grazie ai molti accessori disponibili, si può montare il. Grazie alla lente action Supergrandangolare a 170° di una delle fotocamere posteriori, è possibile riprendere anche con un effetto fish eye, inoltre lo smartphone ha uno dei migliori stabilizzatori in commercio su smartphone per cui anche i video più mossi (in mountain bike ad esempio) risultano stabili e fluidi. Grazie all’applicazioneinstallata, i filmati e le foto si possono convertire e addirittura montare in tempo reale, con un’interfaccia facile e intuitiva. In questo modo non si dovrà aspettare di tornare a casa per effettuare queste operazioni con il PC, ma si potrà fare tutto direttamente sul luogo delle riprese e postarlo direttamente sui social quasi in tempo reale. Il costo non è basso, ma del resto… la qualità si paga. Per fortuna su Amazon si trova a un paio di centinaia di Euro in meno.Se pensate di portare con voi un vostro amico a quattro zampe (cane o gatto) il nuovoè probabilmente un regalo estivo che dovrete fargli. Specialmente se il vostro amico ha l’abitudine di farsi qualche giro per i fatti suoi nei dintorni della casa al mare o in montagna. Si tratta non solo di unche visualizza in tempo reale la posizione del vostro animale, ma anche di unriconosce l’attività motoria dell’animale e indica un livello personalizzato di attività ideale da raggiungere in base alla razza, all’età e al peso. Nello specifico. È possibile impostare un recinto virtuale per la sicurezza del cane o del gatto. In questo modo l’App ci invierà una notifica nel caso dovesse uscire da questo perimetro., questo ci permetterà di non avere un altro dispositivo da ricaricare giornalmente, anche se un minimo bisogna farci attenzione. Ovviamente facendo funzioni GPS è necessario minimo traffico dati e questo si traduce in ulteriori costi, niente di non accessibile intendiamoci, ma dovrete comunque tenerne conto. I pacchetti sono tre: Basic: con abbonamento mensile di 7,99€, che prevede 10.000 localizzazioni inclusi, Premium: con abbonamento annuale di 59,99€ (4,99€ al mese), che prevede localizzazioni illimitate incluse e Ultimate: con abbonamento biennale di 99,99€ (4,16€ al mese), che prevede localizzazioni illimitate incluse e customer care di II livello con operatore dedicato., che integra un nuovo e ampio schermo da 7” a 300 ppi e la possibilità di regolare la luce laterale, in modo da avere la luce giusta in qualsiasi situazione. Un’altra nuova caratteristica molto apprezzata è la possibilità di, così facendo in base al fatto se scegliamo di leggere di giorno o di notte avremo sempre una visione ottimale dello schermo con relativo riposo della vista. Come già avviene nei, anche sulquesta funzionalità avviene automaticamente alle ore da noi selezionate, ad esempio all’alba e al tramonto. Preziosissima la resistenza all’acqua introdotta proprio con questo modello, la certificazione è IPX8, che tradotto vuol dire che il nostro nuovo Kindle può resistere a un’immersione in acqua DOLCE per un massimo di 60 minuti e fino a due metri di profondità. Niente paura se cade nella vasca da bagno quindi, mentre in una piscina o al mare dovrete muovervi alla svelta per recuperarlo se volete salvare i vostri libri. E il Kindle. Il nuovo Kindle Oasis è disponibile in più versioni che si differenziano dai GB di memoria e dalla connessione dati, ma prima di spaventarvi con i prezzi delle versioni top ricordatevi sempre che in 8 GB ci stanno circa 10.000 libri.Senza dubbiopiù a buon mercato in circolazione, del resto XIAOMI è famosa per proporre prodotti di tecnologia a costi molti più abbordabili. La loro autonomia di, dalla musica in spiaggia al film sul treno, però stiamo parlando di autonomia totale comprensiva delle varie ricariche che la custodia permette di fare automaticamente quando non sono in funzione, come utilizzo continuativo parliamo di 3 o 4 ore. Sono certificate, per cui non temono sudore e schizzi d’acqua, ma attenzione a non immergerle nell’acqua, per quello serve una certificazione maggiore. Belle da vedere in un elegante nero lucido ma, ma del resto per la maggior parte degli auricolari true wireless è così quindi non è una novità. Presente anche, basta fare doppio click sull’auricolare per attivarle, dal punto di vista ergonomico invece, si incastrano bene ai padiglioni e non scappano via neanche durante una sessione running.Dice ne sono a centinaia, questo lo sappiamo tutti, di ogni prezzo e di ogni livello di qualità sonora. Dando per scontato che la musica di bassa qualità non piace a nessuno abbiamo identificato nel. Ilha un bel design giovane e moderno di tipo tubolare, con i tasti fisici di volume, accensione e avanzamento brano perfettamente integrati nella griglia che ricopre gli speaker interni. Con una robustezza generale ampiamente sopra la media, monta dei rinforzi in gomma sui bordi e l’impermeabilità totale è garantita dalla certificazione IPX7, che permette allo speaker di rimanere sotto un metro d’acqua anche 30 minuti., con un tempo di ricarica completa di circa 4 ore, batteria che può essere utilizzata anche per ricarica lo smartphone via cavo, in quanto il. L’audio è unidirezionale, quindi nonostante l’aspetto non viene diffuso a 360°, però la potenza e la qualità sono di altissimo livello, quindi in spiaggia, in montagna o sul terrazzo durante uno spritz serale non avrete di che lamentarvi,svolgerà ampiamente il suo compito. Il JBL Charge 4 è disponibile in svariate colorazioni, quindi non avrete difficoltà a trovare la vostra preferita.Anche se non è recentissimo questaè tutt’ora tra le più versatili fotocamere di piccole dimensioni in commercio. Monta un sensoreche rientra completamente quando non si utilizza la macchina in modo da evitare che si danneggi con urti accidentali e occupare il minor spazio possibile in tasca o nello zaino.. La fotocamera monta un mirino OLED ad alta definizione e, ma è la messa a fuoco il suo punto di forza, che avviene in solamente 0,03 secondi utilizzando un sistema con 315 punti di rilevamento che di fase e 25 di contrasto, in pratica la messa a fuoco copre il 65% di tutto quello che vien inquadrato. Bello e soprattutto utile il display LCD TFT da 3” che può essere liberamente ruotato in alto fino a 180° oppure abbassato fino a 90°, caratteristica indispensabile per scattare selfie o effettuare autoscatti. Completamente. La RX100 VI consente scatti in moltissimi formati, dal 3:2 delle reflex, al 4:3 delle mirrorless, senza dimenticare il 16:9, formato tradizionale utilizzato per le foto panoramiche. Sarà sicuramente molto apprezzato il formato 1:1 per Instagram, presente anche lui tra quelli disponibili.prodotto che conferma l’ingresso dinel mondo dellecon riduzione attiva del rumore, le Elite 85H risultano particolarmente ergonomiche e comode nonostante siano dotate di padiglioni importanti. A disposizione avremo ben, in questo modo a secondo delle situazioni potremo selezionare il livello perfetto per goderci musica, film o audiolibri. Se non avete voglia di smanettare con le impostazioni però non preoccupatevi, la tecnologiaanalizzerà i rumori circostanti e selezionerà per voi il livello di cancellazione del rumore ideale. Il merito di tutto, va sicuramente agli. Il peso di 300 gr è leggermente superiore agli altri modelli della categoria, ma per fortuna è compensato dalla grande autonomia di 36 ore. Niente paura anche in caso di pioggia, un nano-rivestimento interno rende tutti i componenti interni impermeabili, ovviamente stiamo parlando di qualche goccia che si può prendere sotto la pioggia oppure in spiaggia, l’impermeabilità non è garantita se vi cadono in mare o in piscina. I padiglioni, se avete in programma un volo intercontinentale quindi non abbiate timore di utilizzarle.Se avete intenzione di inforcare laper buona parte del vostro viaggio questopotrebbe davvero salvarvi la vita. Sappiamo benissimo che siete abituati a guardarvi indietro o alzare il braccio nella direzione dove state per svoltare, ma perché non affidarsi alla? Lo zainoche, grazie a un pratico telecomando agganciato al manubrio, mostrerà a chi sopraggiunge. Realizzato in tessuto nylon e materiali riflettenti oltre ad essere resistente all’acqua è leggero e all’occorrenza anche pieghevole. Il tutto funziona naturalmente a batteria, che una volta scaricata è possibile ricaricare sganciando il display dallo zaino e collegandolo a una presa tramite cavo USB.Non crediamo esista qualcuno che metta in stiva il suo prezioso trolley senza un lucchetto più o meno resistente. Il problema è che le chiavi bisogna necessariamente tenerle con noi in tasca, nella borsa o nello zaino, con il rischio di non trovarle o peggio, di perderle. Con la combinazione ci sono meno problemi ma qualche volta non ci si ricorda neanche quella.Oltre ad avere un corpo tutto in acciaio inossidabile ed essere resistente all’acqua, grazie al suo sensore,(che sicuramente non corriamo il rischio di perdere o lasciare a casa) e si possono memorizzare fino a 10 impronte digitali diverse, in modo da permettere l’utilizzo anche ad amici e parenti., dopo sarà necessario ricaricarla, ma l’operazione può essere fatta agilmente con unSe anche in vacanza. Il suo display da 6,2” con risoluzione a 720p è ampio abbastanza da giocare a qualsiasi tipo di gioco, anche il più frenetico e la possibilità di staccare i comandi laterali trasformandoli in due controller separati, rende la console unica nel suo genere. In qualsiasi situazione ci si potrà sfidare in appassionanti gare Mario Kart 8 e in combattimenti all’ultimo punto ferita in Super Smash Bros, mentre se invece si preferisce il gioco in solitaria l’ultima avventura di Zelda sarà un’esperienza di gioco davvero incredibile. In giro. Se avete a disposizione un TV e avete spazio in valigia, potete anche considerare di portarvi dietro l’apposita, che oltre a farvi godere un’esperienza di gioco decisamente più immersiva, ricaricherà la console in tempo reale. Naturalmente vista la delicatezza della console è vivamente consigliato procurarsi un porta-console per portarla in giro, ma sotto questo punto di vista in commercio non c’è che l’imbarazzo della scelta.