Smartphone Wiko: i modelli della nuova View3 Collection 2019

I nuovi Wiko sono tra gli smartphone economici del 2019 da comprare

Con un evento di lancio a Milano, Wiko, la nuova gamma diche l’azienda francese metterà in commercio in Italia. La linea si compone di: il View3 Pro, il View 3 e il View 3 Lite.Nello sviluppare lasi è, ecco quindi una cover in vetro conper il View3 Pro, una in simil vetro per il View3 e il View3 Lite, con in aggiunta l’integrazione della(solo per il View3 e View3 Pro), che in sostanza si compone di unachelo smartphone al. Certamente non indispensabile maNaturalmente il, con il suo display da 6,3”a risoluzione 2340x1080 e il processore MediaTek Helio P60. Come capacità di archiviazione si può scegliere tra il modello base condi RAM edi memoria interna, e il modello ampiamente più performante condi RAM edi memoria interna. Ovviamente entrambe le versioni sono espandibili con, così se lo spazio di base non vi basta, con pochi euro risolverete tutti i vostri problemi di spazio per applicazioni, musica e video. La fotocamera anteriore monta un sensore da 16 MP, per cui non avrete problemi di, mentre sul retro ci sono, rispettivamente con sensori da 12, 13 e 5 MP che lavorano insieme. L’autonomia deriva da unain grado di supportare lae di alimentare lo smartphone per ben. Due le colorazioni disponibili:, mentre i prezzi sono di 249,99 Euro per la versione base e 299,99 Euro per quella con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria.Il View3 è leggermente meno potente del fratello maggiore ed è previsto in un’unica versione con processore MediaTek P22, 3 GB di RAM edi storage. Leggermente inferiori anche le fotocamere, stiamo parlando di 8 MP per quella frontale e 12,13 e 2 MP per, che l’azienda francese non ha lasciato in esclusiva al modello top di gamma ma ha deciso di integrare anche in quello diDecisamente una buona notizia, soprattutto per il fatto che anche, mentre lo schermo (HD+ 1560x720) è davverovisto che misura 6,26” contro i 6,3” del View3 Pro. Una differenza davvero minima. Il View 3 sarà disponibile nei coloria 179,99 Euro.Ma se il View3 e il View3 Pro erano stati già svelati per la prima volta al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, della sorpresa. Svelato per l’occasione, l’entry level della categoria si presenta con una configurazione davvero base ma che. Monta un processore Octa Core Unisoc SC9863A, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile., una da 13 MP e una da 2 MP, mentre sull’anteriore è stato montato un sensore da 5 MP. Anche in questo caso la buona notizia è che l’autonomia sarà la stessa dei fratelli più grandi, anche per il View3 Lite è prevista quella da 4.000 mAh, il che si traduce inanche per lui. Display da 6,09” HD+ a 1560x720 e tre colorazioni disponibili: colori. Prezzo super aggressivo: 129,99 Euro.Ad una prima occhiata la nuovae reattiva in termini di prestazioni, anche per quanto riguarda. I telefoni sono belli sia da vedere che da, trasmettendo, ma un’opinione più approfondita ve la daremo quando riusciremo a metterci leRaffaele Gomiero