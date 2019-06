Come guadagnare online? Scopri il metodo più semplice ed efficace

Vendere online, il metodo più smart per guadagnare

Come rendere un annuncio efficace online

Inserisci sempre una foto

Secondo i dati di Subito, un annuncio con foto è consultato 7 volte in più di un annuncio senza foto. Non rinunciare mai a inserire una bella immagine del prodotto che vuoi vendere! Quando i dettagli sono importanti, poi, può essere importante anche sceglierne più di una. Ultimo suggerimento: fotografa sempre l’oggetto reale, quello che vuoi vendere, evitando immagini di repertorio. La realtà vince sempre, anche online!



Occhio al prezzo

Potresti essere tentato di chiedere troppo o troppo poco, per avere più guadagno o per essere sicuro di vendere velocemente. In realtà, la cosa migliore da fare è quella di inserire un prezzo realistico, in linea con quelli di mercato. Fatti un giro su Subito per capire qual è la quota più adatta al tuo oggetto.



Sii chiaro e completo

Inserisci il tuo annuncio con una descrizione chiara, onesta e completa. Non barare e specifica in maniera precisa tutte le caratteristiche del prodotto che vuoi vendere, illustrandone pregi e difetti.



Incontrare il tuo acquirente in sicurezza Se la persona che ti ha contattato preferisce lo scambio a mano, magari per verificare l’oggetto in vendita, mostrati disponibile. Incontrandolo, potrai risparmiare sulle spese di spedizione e soprattutto ricevere il pagamento al momento dello scambio. Fatti accompagnare da un genitore o un adulto se sei ancora un teenager, mentre se sei già un universitario, porta un amico. In compagnia, gli affari si fanno meglio!



Sembra che i soldi che hai messo da parte grazie al tuo lavoretto pomeridiano, per quello, non bastino mai. Oppure, sei della tipologia degli “incontentabili” che, appena mettono le mani su un modello, vogliono subito quello. E questo non vale solo per il cellulare:. Che tu sia un appassionato del mondo tech o solo qualcuno che pretende sempre il meglio, ti sarai posto sicuramente questa domanda:La soluzione te la diamo noi, insieme a Subito : scopri comeForse non ci avevi mai pensato, ma vendere online può avere un: da una parte, infatti, potrai salutare degnamente il tuo fidato smartphone - o la console che ti ha accompagnato nei lunghi pomeriggi di studio - per dare il; dall’altra, potraiInoltre, in questo modo potrai stabilireper fare ciò che vuoi. Ora però la domanda sorge spontanea: come fare tutto questo in maniera efficace?Ovviamente, dovrai rivolgerti a degliè una delle piattaforme più affidabili, online addirittura dal 2007, visitata da oltre, tra cui quegli appassionati di elettronica come te, a cui è dedicata un’intera categoria. E’ talmente semplice fare affari su Subito, che nel 2018 si è venduto uno smartphone al minuto!Ma ora che, ti servono i consigli giusti per renderlo davvero irresistibile.Per creare, dovrai rispettare alcune. Innanzitutto, ovviamente, dovrai registrarti su Subito e accedere alla tua area riservata. A quel punto ti basterà cliccare su “ inserisci annuncio ”... e sei praticamente a metà dell’opera. Non serve nulla di più che(categoria, tipo annuncio, titolo e testo dell'annuncio…) e inserire il tuo numero di telefono, decidendo se renderlo pubblico o nascosto. Noi ti suggeriamo quest’ultima opzione, anche perché grazie alla chat di Subito potrai entrare in contatti con i tuoi acquirenti in maniera facile e veloce. E il gioco è fatto, ed è tutto gratuito!Ma ci sono altre cose che dovrai fare per far sì che la tua nuova carriera di venditore online sia un successo: eccole di seguito.Ora che conosci tutti i segreti più utili, non ti resta che guardarti intorno, scegliere cosa vendere e inserire il tuo annuncio . Il futuro oggetto dei tuoi sogni ti sta aspettando!