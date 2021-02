Planking Challenge, la nuova sfida su Tik Tok: gettarsi sulle macchine in corsa

Planking Challenge: una nuova sfida pericolosa tra i giovani

Cosa c’è dietro ad ogni sfida? Il disagio della pandemia

Si chiama “” l'ultima pericolosaapprodata sugli smartphone delle nuove generazioni che consiste nelletteralmente. Dopo diversefatte in alcuni Paesi europei e unnel mese di ottobre, sembra che lasia ripartita dalla Puglia, nello specifico daEcco quanto successo nei giorni scorsi.Dopo i recenti fatti di cronaca che hanno visto come protagonista una bambina morta dopo aver partecipato presumibilmente ad unalanciata su, l’Italia torna a parlare delle pericolose challenge che impazzano sui social network tra i più giovani. Una segnalazione sulla, sfida che porta i giovani a lanciarsi sulle auto in corsa, è arrivata da, dove alcuni residenti hanno segnalato deiin un viale del centro. Come riporta il Quotidiano di Puglia , ildiceva quanto segue: “Avviso importante: vorrei segnalare agli automobilistiche in viale Europa c'è un gruppo di ragazzini di circa 12 anni che si nascondono dietro le auto parcheggiate e appena vedono i fari di una macchina di passaggio si buttano letteralmente in mezzo alla strada”. La sfida sarebbe per i giovani una vera e propria, dacon gli smartphone per poi postare il tutto sui social. Sebbene non sia ancora stata depositata alcunaalla polizia locale, nella città disono state aumentate le pattuglie di polizia e dipingi urbani per indagare ed evitare altri episodi del genere. Lo stesso comandante della polizia locale, Alessandro Leona, ha dichiarato: “Non abbiamo ricevuto denunce, ma è bene tenere alta l'attenzione. Non abbiamo molti elementi e ciò che possiamo fare è un'azione di prevenzione. Invitiamo i cittadini ad allertare immediatamente le forze dell'ordine se dovessero assistere a questi episodi e non solo a scriverlo in rete. Solo così potremmo intervenire in fretta e capire di cosa si tratta”.A proposito di, ecco leche non possono mancare sul tuoCome riportato su Leggo.it , dietro alle pericolose sfide che impazzano tra i giovani ci potrebbe essere ilcausato dall’. La psicologaha infatti raccontato che i social, soprattutto durante i mesi di isolamento, sono diventati degli strumenti per. Le sue parole: “I ragazzi si sono ritrovati da un eccesso di attività e impegni ad avere troppo tempo da riempire. In queste condizioni, la definizione del sé sociale avviene tramite i social, uno strumento utilizzato troppo spesso per respingere la solitudine e dimostrare qualcosa agli altri. C'è una sorta di competizione di cui gli adolescenti spesso non comprendono il limite e quella che è una prova pericolosa, per loro diventa un gioco. Dobbiamo interrogarci sulle dinamiche che scatenano questo percorso”.