Playstation 5: la data di uscita, caratteristiche, prezzo, novità

In casail 2020 sarà un anno dalle grandi: infattivedremo uscire sul mercato, la. A quasi 7 anni dall’uscita della console precedente, la Playstation4, Sony si ripromette di stravolgere di nuovo il mercato del gaming, prima affiancando eMa come sarà questa nuova console? Scopriamolo insieme.Il prezzo della nuova PS5 ancora, ma ovviamente è possibile iniziare a fare qualche ipotesi. Ovviamente la PS5 si piazzerà tra. E' possibile che il prezzo al lancio. Prezzo in parte giustificato dallache potrà supportare molti più giochi, avendodisponibile e da un, che anche se non è stato ancora mostrato ufficialmente, ha già due caratteristiche interessanti:per adottare une i cuiavrannoin base a quanto programmato dagli sviluppatori dei giochi a seconda dell’azione compiuta.La PlayStation4 è stata resa disponibile in Europadopo la sua uscita ufficiale negli USA. Tuttavia ancoraper il lancio di questa nuova console. L’unica indicazione temporale fornita e ripetuta più volte da Sony stessa è un generico “”. Ma date le condizioni in cui sta versando il mondo in questo periodo: la PS5 uscirà in ritardo a causa del Covid-19? A rispondere a questa domanda ci ha pensato la stessa, all’interno di una dichiarazione sul sito di tecnologia olandese LetsGoDigital, che ha affermato: “il Coronavirus non ha ancora ritardato il lancio di PS5, per il momento”.Ancora, tuttavia, dalle prime indiscrezioni si pensa che la retrocompatibilità con i titoli della PS2 e della PS3. Tuttavia ciò che sorprende invece è che la retrocompatibilità con la PS4, che moltissimi davano per, potrebbe essere soggetta a. A far luce sulla faccenda, anche se non del tutto, è stato, un designer, programmatore, produttore e dirigente della Sony, che ha spiegato come alcuni dei titoli di PlayStation 4 funzionano a frequenze molto alte e che quindi su PS5 raggiungerebbero un grado di complessità che per alcuni codici di gioco pare essere un gradino insormontabile.Del design della nuova PS5. Infatti, anche se ovviamente sul web sembrano essere moltissime le indiscrezioni - o presunte tali - sul design della PS5 a essere state leakate e rese note. Tuttavia se si è in cerca di una conferma ufficiale, non si può far altro che attendere.E’ opinione di molti che la. Infatti l’azienda sta puntando moltissimo su, e non sarebbe l’unica a, proprio come ha provato a fare Google con Google Stadia. Ma queste, per ora, sono solo, è troppo presto per immaginare un futuro senza una prossima PlayStation6.