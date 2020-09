Maleducata Achille Lauro: testo e audio della canzone

Maleducata: la colonna sonora di Baby 3

Fonte: Achille Lauro via IGDopo il successo “” e la cover di “” fatta contorna a far parlare di sé con “”, singolo che fa da colonna sonora alla terza stagione della serie. Il singolo sarà pubblicato su tutte le piattaforme di musica streaming ile farà parte dalla riedizione dell’album “” che uscirà, invece, il prossimoEcco tutte le anticipazioni che si hanno prima dell’uscita.Si chiama “” e rispetta ancora una volta il mondo del rock estremo e del punk proprio di Achille Lauro. La canzone è un vero e proprio inno all’amore inverso, maleducato, graffiante nel quale l’uomo diventa una passerella sulla quale la donna può sfilare tranquillamente. Non a caso, il singolo è la colonna sonora della terza stagione di, serie tv italiana originale Netflix che racconta liberamente le vicissitudini delle baby squillo del quartiere Parioli di Roma. Come anticipato, il singolo completo sarà disponibile dalma è stata resa disponibile una parte del testo grazie alla pubblicazione degli episodi della serie.Ecco il testo non completo:Sì, ti voglio sempre così davveroFammi male ora che sto qui con teSì, l’amore uccide, sei il mio sicarioVai, ti voglio sempre così: maleducataSì, ti voglio sempre così: maleducataFammi male ora che sto qui, maleducataSì, l’amore uccide, sei il mio sicarioVai, ti voglio sempre cosìSì, sono una stupida bambolinaSì, ti prego affogami nella tua piscinaLe regalo il cuore, sì, così lo cucinaStrappa la mia pelle, sì, mettila in vetrina