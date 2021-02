Nuove emoji Apple in arrivo: cosa cambierà con iOS 14.5

Nuove emoji in arrivo su iOS 14.5

Emoji modificate e nuove memoji iOS 14.5

Fonte foto: emojipedia.it Siete pronti perche a breve saranno disponibili per iPhone e presto anche per Android? Andiamo a scoprire le novità più succose in arrivo nel mondo delle emoji e delle memoji che inevitabilmente si adattano alla situazioneSta per arrivare un nuovo aggiornamento che interesserà tutti gli smartphone made in, infatti con l’aggiornamento a, oltre che qualche risoluzione di bug e problemi, nuovi comandi per l’app Musica, aggiornamento dei comandi rapidi e diversi altri piccoli dettagli, sbarcheranno su iPhone 217 nuove emoji, come riporta puntualmente VanityFair . Come ormai è consuetudine, gran parte di questealtro non sarà che unadi una sola emoji introdotta o l’inserimento di nuove varianti di emoji già presente, ma non mancheranno le novità. Come, ad esempio, le: quella con gli occhi a spirale, quella distratta e con la testa letteralmente fra le nuvole e quella che sbuffa. In arrivo anche: uno infuocato e uno bendato.Fonte foto: emojipedia.it Inoltre l’iconicadalla quale gocciola del sangue, diventerà più asettica, disseminando del liquido quasi, segno dei tempi che corrono e dell’imminente arrivo del. E sempre parlando di modifiche, gli scalatori indosseranno un, mentre le cuffie diventerannoprodotti in casa Apple.Infine anche leavranno delle aggiunte:, nuovie dettagli per rappresentare più mestieri e, così da accontentare più gusti.Fonte foto: emojipedia.it