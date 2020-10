Netflix, il prezzo dell'abbonamento potrebbe aumentare

Il prezzo di Netflix potrebbe aumentare: ecco le news

Di quanto si alzerebbe il costo di Netflix?

Netflix è una delle piattaforme di streaming più famose al mondo, con. Ormai è entrata a far parte dell’immaginario collettivo come punto di riferimento per film e serie tv. Infatti per una cifra irrisoria mette a disposizione un catalogo di film, serie tv, live action, documentari e anime costantemente in aggiornamento e attualmente forse il più vasto presente in Italia.Scopriamo le ultime indiscrezioni in merito.Secondo il portale di intrattenimento, costantemente aggiornato sulle ultime novità del mondo di Hollywood, sarebbe stato un dipendente di una società di consulenze con sede a Wall Street a, che potrebbe registrare un guadagno significativo a fronte di un trascurabile numero di sottoscrizioni non rinnovate.Sempre secondo lo stesso dipendente, che ha studiato il cambio di passo cheIl che significherebbe un guadagno tra i 500 milioni e il miliardo di dollari in Nord America ed Europa, e di circa 700 milioni di dollari per i territori dell’Europa, dell’Asia e dell’Africa nel prossimo anno fiscale. Insomma,. E infatti sempre l’analista di Wall Street ha dichiarato che: “Dopo un cambio di linguaggio in merito ai prezzi (del secondo trimestre), riteniamo probabile un potenziale rialzo nel medio termine. Nel primo trimestre, Netflix ha detto che “non stavano nemmeno pensando ad aumento di prezzo”, mentre il linguaggio del secondo trimestre era più aperto.”