Musica 8D: cos'è e come funziona l'effetto "surround" diventato virale

Musica 8D: gli audio che spopolano su WhatsApp

Effetto Haas: come funziona la percezione del suono

In questi giorni di isolamento da, gli utenti della rete, ormai liberi da faccende esterne, stanno esplorando a fondo le mille risorse del mondo Internet e pare che alcune tendenze del passato stiano tornando di moda. Condivisa tra gli utenti su WhatsApp e in trend su Youtube è la, un tipo di suono surround che ascoltato con le cuffie crea la sensazione che la musica si espande intorno a noi.Ma come funziona questa tecnologia e cosa la rende così innovativa? Ecco tutto quello che c’è da sapere.La sua invenzione risale aglied è attribuita all’argentino. La scoperta è stata fatta attraverso un manichino tridimensionale, che si chiamava Ringo, che Zuccarelli usava per imitare l'effetto.Ascoltando un brano in 8D è come se ci trovassimo in una stanza circondata da altoparlanti e ognuno ci desse informazioni diverse sulla posizione di un oggetto specifico. Il messaggio su WhatsApp che accompagna l’audio in 8D, infatti, dice così: “Sarà la prima volta che ascolterete questa canzone con il vostro cervello e non con le orecchie”. Questa tecnologia si indirizza proprio agli algoritmi del cervello la cui funzione è di rilevare la provenienza di un suono: dall’alto o dal basso, da destra o da sinistra. Il suono surround veniva già utilizzato negli impianti di home theatre e la novità consiste proprio nella tecnica di distribuire il segnale sonoro in un campo stereo o multicanale.Nonostante la natura innovativa della sua tecnica, Zuccarelli non ebbe successo commerciale, anche se ebbe l'opportunità di usarlo per registrare l'album dei"The Final Cut".Oggi, invece, questa tecnologia ha un effetto psicologico e immersivo che fa credere al cervello che il suono provenga da un punto specifico. Ecco il perché.Noto anche come, questa particolare tecnologia influenza la percezione che gli esseri umani hanno del suono: vari suoni indipendenti riescono a raggiungere il nostro cervello in un intervallo inferiore a 50 milli secondi, li unisce e li cattura come uno. Il cervello non percepisce più la direzione e interpreta i suoni come un riverbero o un'eco del primo.