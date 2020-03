Netflix, aprile 2020: le novità serie tv e film, tutte le uscite

Netflix aprile 2020: i migliori film in uscita

Coffee & Kareem (venerdì 3 aprile 2020) : in uscita a inizio mese, Coffee & Kareem racconta la storia di un poliziotto di Detroit piuttosto incompetente e della sua famiglia. L’uomo si trova a dover fare squadra con lo sboccato figlio della fidanzata quando, nell’atto di socializzare, si trovano a smascherare un complotto criminale.

Batman v Superman: Dawn of Justice (mercoledì 15 aprile 2020) : sicuramente tra le uscite più attese, il film sullo scontro tra supereroi vede il giustiziere di Gotham City sfidare il difensore di Metropolis. Il mondo, intanto, si domanda di quale dei due eroi ci sia realmente la necessità. All'epico conflitto fa sfondo l'arrivo di una minaccia per il pianeta e per l'intera umanità con cui i due dovranno fare i conti.

Alla Ricerca della Valle Incantata (venerdì 10 aprile 2020) : le storie di Piedino e dei suoi amici hanno tenuto compagnia a molti durante la loro infanzia e la loro adolescenze. I racconti sui dinosauri, si sa, non perdono mai il loro fascino e Netflix lo sa bene.

La mummia (venerdì 10 aprile 2020) : il grande classico arriva su Netflix. Siamo a Tebe, in Egitto, dove nel 1719 il gran sacerdote Imhotep provoca l'ira degli dei e viene condannato alla sepoltura da vivo. Nel futuro, precisamente nel 1923, alcun giovani esploratori vanno alla ricerca del suo tesoro ma, inconsapevolmente, risvegliano la Mummia.

Lo Squalo (venerdì 10 aprile 2020): altro imperdibile classico, il film racconta del feroce animale che terrorizza tutti sulle spiaggia del New England. La sua minaccia viene fronteggiata da un poliziotto locale che, con l'aiuto degli scienziati, dovrà porre rimedio alla situazione.

Netflix aprile 2020: le migliori serie tv in uscita

La casa di carta, stagione 4 (venerdì 3 aprile 2020 ): tra le serie più attese di sempre e sicuramente una delle produzioni Netflix di maggiore successo a livello mondiale, La casa di carta 4 ci riporta a vivere le avventure dei nostri rapinatori preferiti. Nel trailer, rilasciato circa un mese prima dall’uscita, si vede un personaggio che in teoria non dovrebbe esserci e che fa ben sperare i fan.

After Life, stagione 2 (venerdì 24 aprile 2020) : il finale di stagione aveva visto Tony chiedere un appuntamento all'infermiera che si occupa del padre nella casa di cura, pur essendoci anche un rapporto speciale con la sua nuova amica prostituta. Come si metteranno le cose e chi sceglierà il protagonista?

Outer Banks, stagione 1 (mercoledì 15 aprile 2020) : nuova serie young adult, la trama vede al centro un gruppo di giovani che vivono in un quartiere malfamato di Outer Banks, località balneare del Nord Carolina.

Summertime, stagione 1 (29 aprile 2020): si tratta della celebre serie ispirata a Tre metri sopra il cielo, il libro di Federico Moccia dal quale è stato tratto il film con Riccardo Scamarcio. La storia, rivisitata, racconta l'amore tra Ale e Summer, sue giovani molto diversi che si incontrano sulla costa romagnola.

