Immuni si può scaricare anche su Huawei

Immuni: ora scaricabile su tutti i dispositivi?

Quando sarà attiva l’app di Immuni?

App Immuni: come funziona?

Come funziona Immuni in caso di positività al virus?

La nuova applicazione sviluppata con lo scopo di monitorare i contagi da Coronavirus, ancora prima che venisse effettivamente rilasciata al pubblico. Tuttavia,: infatti in queste ore alla battaglia contro il famigerato virus che si è abbattuto sull’Italia a inzio 2020, si è aggiunto un importante alleato, ovvero, l’app in grado diE in pochi giorni dal suo rilascioe molte informazioni sono arrivate proprio in merito all’app stessa: scopriamo leAl momento del lancio, avvenuto qualche giorno fa,, i quali hanno trovato l’app da subito. Mentre invece, poiché AppGallery, lo store delle app di Google ancora non supportava l’applicazione Immuni. E qui arriva la prima novità:. Infatti non è ancora fruibile da tutti, ma come riportato da Sky TG24, “il download di Immuni resta impossibile sugli smartphone Huawei più recenti, non compatibili con i servizi di Google a causa del divieto deciso dall’amministrazione Trump, - tuttavia - si tratta di pochi modelli messi in commercio a partire dallo scorso autunno - e Bending Spoons, l’azienda milanese sviluppatrice dell’app, assicura che si sta - adoperando per rendere anche questi smartphone compatibili con l’applicazione il prima possibile."Infine ricordiamo cheL’app di Immuniin tutta Italia già in questi giorni, con all’attivo, annunciati dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri che ha definito. Tuttaviain un sistema integrato tra app e operatori sanitari. Per le altre regioni invece la data di inizio per questi protocolli a livello nazionaleRicordiamo che l’applicazione è scaricabile gratuitamente e su base volontaria. Quindi una volta scaricata l’app, si presenteranno davanti i vostriper avviare l’applicazione nel modo corretto. Da quel momento in poi l’app sarà in grado di, senza accedere alla vostra rubrica, ai vostri dati, alle vostre foto e senza il bisogno di conoscere il numero di telefono dell’utente che la utilizza. Infatti. Infatti proprio tramite il Bluetooth,, senza ulteriori comandi manuali,. Tutto sarà quindi registrato e, dopo i quali i dati degli incontri verranno, in più l’app, anche se su Android potrebbe chiedere l’attivazione del Gps, ma comunque non vi accederà, né ricorderà i vostri spostamenti geografici.Ma quindi come funzionerà l’app in caso di positività di un utente? È molto semplice:, e ha installato l’app sul proprio smartphone, l’utente potrà fornire agli operatori sanitari, che gli comunicheranno la positività,, codice che si trova nella sezione «Impostazioni» della app, sotto la cartella «Caricamento dati»., stando a meno di due metri di distanza da lui per almeno 15 minuti. A tutti coloro che riceveranno questo messaggioper procedere poi con ulteriori accertamenti.