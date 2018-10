Si può fare o non si può fare? Le cose che dovresti sapere su social e web

I social e il web, la musica, i giochi e il cinema… sono il nostro pane quotidiano! Oggi, infatti, grazie alla Rete è possibile accedere a tantissimi contenuti e dedicarsi alle proprie passioni con facilità.

Tuttavia, proprio per le infinite opportunità che ci dà internet, ci dimentichiamo che non siamo nel Far West e che ci sono dei limiti: anche in questo mondo esistono dei divieti che è bene rispettare, se non si vuole diventare veri e propri “pirati 2.0”. Non sempre però i ragazzi vengono informati su cosa è lecito o non lecito fare, e su come rispettare il Diritto d’Autore e la Proprietà Intellettuale, anche sui social o nella vita quotidiana. A intervenire su questo problema ci pensa Adiconsum con il progetto Peers Say NO che, grazie a incontri e laboratori per studenti e docenti e un sito dedicato, vuole educare i giovani ad essere più consapevoli su pirateria e contraffazione. Pronto a scoprire alcune dritte su ciò che si può o non si può fare sul web?

Posso usare una canzone come sottofondo al mio video da postare sui social?

Posso utilizzare l’immagine del mio personaggio preferito dei cartoni o videogames sul mio sito web o sulla mia pagina social?

Il diritto d’autore vale anche se il film, la musica o l’immagine sono molto vecchi?

Posso fare copie di un CD musicale?

Posso vedere il film appena uscito al cinema sul web, gratis?

Posso guardare la partita di calcio in streaming anziché sulla Pay Tv?

Peers Say NO: al via il progetto nelle scuole

Forse non sapevi chea meno che l’autore non lo abbia pubblicato con una licenza aperta. Come trovare una canzone con queste caratteristiche? Semplice,ed utilizzabile per i tuoi video. Anche per le foto, esistono archivi di immagini che è possibile pubblicare liberamente su video, blog o siti web.(come un blog protetto da password, o un gruppo chiuso di Facebook). La cosa importante, è che siae non arrechi danno al titolare dei diritti. Sicuramente bisognaè vietato e potrebbe costarti caro! Anche in questo caso, meglio utilizzare immagini famose o di repertorio, ormai di pubblico dominio, da archivi privi di copyright.un’opera diventa di pubblico dominio (ed è quindi possibile utilizzarla liberamente) solo molti anni dopo la morte dell’autore o la pubblicazione. Per sapere con precisione la “data di scadenza” del divieto, sappi che lead esempio, in Europa e Russia ci vogliono almeno 70 anni, in Canada 50, negli USA 95, in Messico addirittura 100!Ormai, con la musica in streaming, basta pagare un piccolo abbonamento o iscriversi alle piattaforme per accedere a fiumi di musica da smartphone, Pc o tablet: basta una connessione a internet. Diverso èIn caso però tu abbia acquistato un album, puoi fare delle copie purché sia per uso personale. Non puoi regalarlo ad amici e parenti, in pratica. Lo stesso vale per i film e i videogames.Questo proprioForse non sapevi che le piattaforme die offrono gratis i contenuti semplicemente perché sono “rubati”. Oltretutto,o altri rischi (ad esempio, la sottrazione di dati personali). Non solo:e potresti quindi passare qualche guaio! Se invece il film è disponibile su piattaforme di streaming legali, che prevedono un abbonamento mensile, puoi tranquillamente goderti lo spettacolo.Eh, no:Esistono infatti dei metodi per “hackerare” i segnali Tv criptati, ma è bene sapere che sonosia per chi ne usufruisce. Insomma, vietatissimo!Per tutti i ragazzi come te, che vorrebbero saperne di più su Proprietà Intellettuale e Diritto d’Autore, sonorealizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo Via Micheli di Roma, Consumedia e Skuola.net , con il finanziamento dell’EUIPO, Ufficio dell’Unione Europea per la PI.per spiegare il valore della proprietà intellettuale e i tanti, buoni motivi per promuoverla e proteggerla. Sarannoitalian sounding e copyright, anche con un occhio ai social media e ai consumi specifici dei ragazzi in ambito musicale, sportivo, cinematografico, dei giochi e di intrattenimento in generale.Subito dopo,realizzeranno interviste, performance di vario tipo, video e lavori grafici, slogan, canzoni ed altro: saranno tutti pubblicati e presentati il 12 dicembre all’evento finale che si terrà a Roma. Tutte le informazioni sul progetto nel sito www.ioscelgoautentico.net