Pokemon: in arrivo 'Pikachu Let's Go' e 'Eevee Let's Go'

Oggi Game Freak e Nintendo hanno annunciato l’arrivo di due nuovi titoli per la Nintendo Switch: 'Pokemon: Pikachu, Let’s Go' e 'Pokemon: Eevee, Let’s Go'. I due giochi saranno disponibili a partire dal 16 novembre 2018 in esclusiva su Switch. Saranno incentrati ognuno sulle avventure di un Pokemon specifico: Pikachu ed Eevee, appunto. L’idea del gioco è quella di far confluire in questa versione vari pezzi dei precedenti videogiochi: saranno presenti ambientazioni familiari ma anche tante novità, come alcune dinamiche di gioco che saranno riprese persino da Pokemon Go.

Un primo sguardo ai due nuovi titoli

Pokemon Go non è stato dimenticato

saranno ambientati nella regione di, per rimanere fedeli alla tradizione. I giocatori inizieranno questa nuova avventura con Pikachu o Eevee, a seconda del titolo scelto, e entrambi i Pokemon saranno. Questo gioco non prevede la classica modalità di gioco, ma sarà presente anche unache sfrutta i Joy-Con della Switch, per poter iniziare l’avventura insieme a un amico. Molti altri sono i modi in cui la Switch è stata sfruttata per far suoi i due titoli: ad esempio scuotendo i Joy-Con si potrannoe catturare i Pokemon.Nonostante l’interesse ormai esaurito nei riguardi di Pokemon Go, una novità che potrà piacere moltissimo ai giocatori da smartphone è che. Per amplificare la sinergia tra il tradizionale gioco per telefono e i due titoli nuovi verrà inoltre rilasciato anche un nuovo controller confezionato esclusivamente per Switch a forma di PokeBall. Questi due titoli non saranno però il futuro: devono essere visti come spin-off.





