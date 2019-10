Halloween 2019 Pokemon Go: cosa sappiamo sull'evento in arrivo

Guarda anche:

L’evento più spaventoso dell’anno per gli amanti dista arrivando. Niantic, la casa di sviluppo americana creatrice dell’sta lasciando sempre più indizi sull’account Twitter ufficiale. Ma perché questo evento è tanto importante? Negli anni passati, proprio durante questo avvenimento sono stati rilasciati due tipi di Pokemon, quelli buio e spettro delle nuove generazioni. Vediamo quindi quali sono le informazioni che si hanno ad oggi sull’appuntamento più importante di Pokemon Go!Ma quando saranno disponibili queste novità? Finalmente grazie ai profili social di Niantic abbiamo delle date. L'evento sarà online per circa due settimane, dalle 22:00 CEST (1:00 P.M. PDT, GMT -7) di giovedì 17 ottobre 2019 alle 22:00 CEST (1:00 P.M. PDT, GMT -7) di venerdì 1 novembre 2019. Avrete quindi più giorni rispetto all’anno scorso per catturare i vostri pokemon preferiti. Dopo questo tempo infatti, queste versioni alternative dei pokemon non saranno più disponibili.Tramiti gli indizi rilasciati fino a oggi, in questa nuova edizionesaranno disponibili in una versione davvero spaventosa!verrà finalmente rilasciato in anteprima mondiale anchetornerà per chi non è riuscito a catturarlo l’anno scorso. Queste creature paurose saranno ospiti di tutti i Raid di Pokemon, mentre in quelli leggendari di quinto livello ci sarà, a scambiarsi di posto con. Inoltre in un tweet di Niantic si intravede la figura didi spalle. Che ruolo avrà in questo evento? Lo scoprirete tra pochi giorni!