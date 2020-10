10 oggetti tech da avere per un anno da studente al top

CANON EOS 90D

Studiare è importante, sì, ma come la mettiamo con? La vita da studente è un delicato connubio tra il dovere (sui libri) e il piacere, in particolare per chi non vuole rinunciare ai propri interessi, che magari un giorno diventeranno anche - chi lo sa - una vera e propria professione. Lo sanno bene quelli che sono davvero appassionati per la tecnologia.Fra i brand di tecnologia più popolari c’è sicuramente, che ha recentemente inaugurato Studiare Conviene : fino alvengono offerti agli studenti. Skuola.net ha quindi deciso di passare in rassegnaChe tu sia uno alle superiori o all’università, non puoi perdere questi 10 oggetti tech da avere per poter godersi a pieno ogni momento di questo anno di studio (e non solo).Reflex digitale, molto rapida e ricca di funzioni, è ideale per gli scatti sportivi e naturalistici, in cui i soggetti si muovono rapidamente.: Se non ti perdi una gara perché il/la capitan@ della squadra di atletica della scuola è il tuo primo vero amore, uno scatto artistico nel momento esatto in cui taglia il traguardo potrebbe essere il regalo “galeotto” per farti notare. Se non funziona, puoi consolarti con un 10 e lode in scienze grazie alla foto di quella rarissima farfalla colorata. Come? Ti ricorda il/la capitan@? Dai, non ci pensare.Per la scheda completa, clicca qui Fotocamera “bridge” per chi inizia a cimentarsi nella fotografia, che combina l'aspetto di una reflex a funzioni avanzate, versatili e all'avanguardia, come il suo super zoom 65x.: Se non ci arrivi con il tuo smartphone, grazie al suo super zoom coglie dettagli che non raggiungeresti mai con altre fotocamere.Per la scheda completa, clicca qui Fotocamera compatta dalle infinite possibilità, da portare ovunque con te: fornisce risultati eccezionali con qualsiasi tipo di soggetto.: Approfondire è sempre consigliato. Se per la tesina di storia vuoi avere del materiale davvero speciale, farai felice anche i professori se vorrai addentrarti tra i monumenti della tua città a caccia di scatti di livello e meravigliosi video in 4K.Per la scheda completa, clicca qui Perfetta per vlogger, blogger e tutti coloro che pubblicano contenuti online, ti consente di apparire al meglio ed è pratica da portare ovunque.: Tra vlog, blog e social network potrai raccontare tutto quello che succede nella tua scuola/università e fare il pieno di popolarità. Chissà che non ti scelgano anche come reporter per il giornale dell’istituto o della facoltà.Per la scheda completa, clicca qui Videocamera per video ricchi di dettagli, con ottica di qualità e sensore eccezionale.: Se hai la passione per i video e per il montaggio, hai lo strumento perfetto per diventare il produttore dei video della tua band o creare la tua prima web-series e raccontare la vita della tua scuola.Per la scheda completa, clicca qui Stampano, scannerizzano e copiano. Tante funzioni, alta resa e connettività smart, stampanti multifunzione che permettono di risparmiare su carta e inchiostro.: Scansioni e copie sono il pane quotidiano di ogni studente, soprattutto all’università. Se poi ti servono gli appunti del compagno di corso, perché chiedergli il quaderno? Bastano foto ben nitide da inviare alla stampante, e avrai ciò che serve per il tuo esame.Per la scheda completa, clicca qui Per ogni esigenza, ci sono inchiostro e carta da usare. E per ridurre i costi, le confezioni XL e multiple convengono ancora di più.: Carta e inchiostro non bastano mai!Trovale subito cliccando qui. Una stampante fotografica Wi-Fi portatile ideale per creare bellissime stampe dal tuo smartphone, tablet, fotocamera smart e altro ancora.: La foto di classe puoi stamparla da solo, anche a scuola!Per la scheda completa, clicca qui Puoi stampare con una piccolissima stampante portatile in formato quadrato!: È ancora più piccola e super-maneggevole: potrai fare foto ricordo in formato quadrato molto trendy da appendere nella tua stanza per non dimenticare mai questo anno scolastico. Oppure, realizzare un album da regalare ai tuoi compagni di classe o ai tuoi prof l’ultimo giorno di scuola, grazie alla carta adesiva.Per la scheda completa, clicca qui Una stampante tascabile da portare insieme allo smartphone, ovunque tu vada.: Puoi metterla nello zaino insieme allo smartphone, collegarla e stampare in tempo reale i selfie con i tuoi amici durante l’ora buca a scuola o all’università.Per la scheda completa, clicca qui