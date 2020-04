Si potrà ordinare la cena a domicilio su Instagram

Come ordinare il cibo su Instagram

Come funzionano gli ordini a domicilio su Instagram?

Sta per sbarcare su Instagram, anch’essa figlia del lockdown che sta andando avanti sia nel nostro Paese sia in moltissimi paesi del mondo. D’ora in poi! Infatti tramite un aggiornamento che sarà rilasciato a brevissimo, tutti i ristoranti che hanno un account Instagram potranno inserire nel loro profilo ancheanche tramite l’app delle foto.Scopriamo insieme di cosa si tratta.È una novità delle ultime ore, e tra altrettanto poco arriverà anche l’aggiornamento cheprocedendo alla creazione di un. Come sarà possibile? I ristoranti e alcune altre aziende presenti su Instagram potrannoper generare vendite attraverso la comunità Instagram. Inoltre un ristorante avrà a disposizionesecondo i quali poter ricevere gli ordini degli utenti tramite Instagram:stesso, il secondo modo èMa dopo aver toccato l’icona o l’adesivo corrispondente per poter ordinare da un ristorante selezionato sul social,Il meccanismo è molto facile, infatti dopo aver toccato Ordina cibo sul profilo o Ordini di cibo nelle storie,dei siti partner di Instagram che forniscono supporto per questa nuova funzione,, in modo da poter completare l'acquisto.