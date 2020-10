Su WhatsApp si potrà fare shopping

WhatsApp, presto si potrà fare shopping sull’app

, l'app di messaggistica più utilizzata nel mondo ha deciso di ampliare iofferti agli utenti, aggiungendo una nuova sezione dedicata allo. Analogamente a quanto successo con, infatti, presto glipotranno pubblicare sull’app i loroi propri prodotti eai clienti.Ecco cosa ha intenzione di fare il colosso diin merito.Il mondo dell’sbarca su. È questa la decisione del colosso diper permettere aglidi proporre i propri cataloghi, come già accade su, e vendere i proprio prodotti ai contatti salvati in rubrica. In questo modo attraverso l’applicazione si potrà anche fornireai clienti, attuando la vera funzione dell’app:. Sul blog di, infatti, si legge che verranno sviluppate “nuove funzionalità per visualizzare i prodotti disponibili e completare l'acquisto direttamente dalla chat”. Inoltre, la società punta “A consentire alle attività di integrare più facilmente queste funzioni con le loro soluzioni di vendita e assistenza ai clienti, in modo da aiutare le piccole aziende, che in questo momento particolare sono le più colpite”. Per permettere glie l’, metteranno a disposizione delle aziende una nuova opzione per la gestione dei messaggi di WhatsApp attraverso servizi diche Facebook ha in programma di offrire. In questo modo si permetterà alledi avviare l'attività su WhatsApp, vendere prodotti, tenere aggiornato l'inventario e rispondere tempestivamente ai messaggi. Ci saranno dei? WhatsApp fa sapere che si addebiterà ai clienti business unaper alcuni dei servizi offerti per sviluppare nuove, introdurre nuovie ampliare quello di chiamate e messaggi gratuiti, protetti dalla crittografia end-to-end, per oltre due miliardi di utenti.