Blue whale, Jonathan Galindo e Momo: come nascono e come funzionano le challenge più pericolose del web

La tragedia delche a Napoli si èha riacceso le polemiche e l’interesse sullein grado di ammaliare tanti adolescenti, spingendoli spesso a commettereInfatti la vicenda del ragazzo napoletano potrebbe essere collegata, secondo le prime indagini degli inquirenti,, che attraverso personaggi inquietanti e falsi profili sfidano i giovanissimi a prove di coraggio pericolose.Uno dei primi fenomeni di questo genere è stata la challenge detta, presumibilmente concepita da, creatore dellasul social network russo(come riporta un articolo di Wired.it che a sua volta cita il quotidiano russo Novaja Gazeta). Fu proprio la testata russa la prima a collegare decine di suicidi tra gli adolescenti a Blue Whale. Un macabro gioco:Ovviamente la voce di questa challenge si è sparsa anche al di fuori dei confini della Russia, arrivando presto in Europa e Stati Uniti. Tuttavia la Blue Whale non è di certo l’unica sfida di questo genere.L’anno scorso iniziò a circolare una nuova immagine che raffigurava. Questa foto prende il nome di Momo, un’entità che - come riportato su Rolling Stone, - solitamente prende di mira i più giovani chiedendo loro di contattare un numero Whatsapp. Dal quale, poi, si ricevono, come ad esempio guardare film horror uno di seguito all’altro, non dormire, farsi del male,. In questo caso chi ci sia dietro i numeri Whatsapp non è del tutto chiaro. E’ possibile invece ricostruire le origini della foto di Momo: non è di una creatura soprannaturale,, una casa di produzione Giapponese che si occupa di effetti speciali per il cinema.Dopo che anche la maschera di Momo è andata in pensione, ultimamente, anch’essa collegata a un volto spaventoso: la Jonathan Galindo Challenge. Come abbiamo riportato anche noi di Skuola.net , arrivato poi in Europa, che ruota attorno all'immagine inquietante di un ragazzo sfigurato che sembra indossareOvviamente, anche in questo caso, come per Momo,intenzionato a far del male agli adolescenti. Si tratterebbe invece, sia in America che in Europa,creati con lo scopo di ingaggiare giovani e giovanissimi per sottoporli a una challenge non troppo diversa dalle altre che abbiamo già analizzato. Infatti il meccanismo è simile a quello già sperimentato: se accetti la richiesta di amicizia da profili fake con l’ormai macabramente iconica foto,fino ad arrivare all’autolesionismo, o peggio, alla morte.Come detto, già prima della tragedia di Napoli, queste assurde sfide con la vita erano approdate anche in Italia. Il caso più noto, legato alla Blue Whale, vede una ragazza sotto processo, come riportato dal Messaggero . “Se sei pronta a diventare una balena inciditi 'yes' sulla gamba, se non lo sei tagliati molte volte per autopunirti”, questo il messaggio incriminantea un’altratramite il web. E proprio grazie a quel messaggio la 23enne, cioè stalking, e violenza privata, aggravata dal fatto di aver costretto, con un complice che ora ha 16 anni,e ad inviarle le foto, come step iniziale delle 50 prove di coraggio. Il dibattimento su questo che, per ora, pare essere il primo e unico caso accertato di Blue Whale in Italia. Agli inquirenti toccherà, e quindi avviare le indagini per scoprire chi si cela anche questa volta dietro un